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Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 22 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto San Julián, Santa Cruz
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nubes y claros, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cielo despejado
Viento
Oeste 17 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 26 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 34 - 57 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 35 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:44
Puesta del sol17:33
Horas de luz7h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:44 y se pone a las 17:33, dando aproximadamente 7h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 22 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 35 - 58 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 23 - 38 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 24 - 39 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 24 - 40 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 24 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 24 - 39 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 25 - 40 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 23 - 40 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 17 - 33 km/h 0% Cielo despejado
10:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 Noroeste 14 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 Noroeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Noroeste 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Noroeste 24 - 40 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noroeste 25 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 26 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 25 - 43 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 32 - 53 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 35 - 57 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 33 - 58 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 34 - 57 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 35 - 58 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 34 - 57 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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