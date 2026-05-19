Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar este 19 de mayo de 2026
Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo cubierto, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 3° para este 19 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 11°.
Viento: 39 - 67 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|09:15
|Puesta del sol
|17:50
|Horas de luz
|8h 35m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|11%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?
Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3° y una máxima de 11°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:15 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 8h 35m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 19 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 39 - 67 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|3°
|3°
|Oeste 17 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|3°
|3°
|Oeste 24 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|5°
|1°
|Suroeste 25 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|5°
|1°
|Suroeste 24 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|5°
|1°
|Suroeste 23 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|6°
|2°
|Suroeste 23 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|7°
|3°
|Suroeste 24 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|7°
|3°
|Suroeste 24 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|7°
|4°
|Suroeste 23 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|8°
|4°
|Suroeste 25 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|8°
|5°
|Suroeste 26 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|9°
|6°
|Suroeste 25 - 45 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|10°
|6°
|Suroeste 36 - 62 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|10°
|10°
|Suroeste 38 - 65 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|11°
|11°
|Suroeste 39 - 67 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|11°
|11°
|Suroeste 32 - 66 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|10°
|10°
|Suroeste 25 - 53 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|10°
|7°
|Suroeste 22 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|9°
|7°
|Suroeste 19 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|9°
|7°
|Suroeste 18 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|9°
|6°
|Oeste 19 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|9°
|6°
|Oeste 20 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|9°
|6°
|Oeste 21 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|8°
|5°
|Oeste 21 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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