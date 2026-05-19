Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 19 de mayo de 2026, 06:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo cubierto, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 23 - 40 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 25 - 53 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 20 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 39 - 67 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 11°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:15
Puesta del sol17:50
Horas de luz8h 35m
Fase lunarCreciente
Iluminación11%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:15 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 8h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 19 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 39 - 67 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 17 - 42 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 24 - 42 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 25 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 24 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 23 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 23 - 38 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 24 - 40 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 24 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 23 - 40 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 25 - 41 km/h 0% Cubierto
11:00 Suroeste 26 - 43 km/h 0% Cubierto
12:00 Suroeste 25 - 45 km/h 0% Cubierto
13:00 10° Suroeste 36 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° 10° Suroeste 38 - 65 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Suroeste 39 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Suroeste 32 - 66 km/h 0% Nubes y claros
17:00 10° 10° Suroeste 25 - 53 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° Suroeste 22 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 19 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 19 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 21 - 35 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.