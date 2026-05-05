Canal 26
Por Canal 26
martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.

El pronóstico para Santa Cruz este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 11 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Noroeste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 11 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:54
Puesta del sol18:12
Horas de luz9h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:54 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 9h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 11 - 20 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 2 - 16 km/h 0% Neblina
02:00 Sureste 2 - 17 km/h 0% Neblina
03:00 Este 4 - 17 km/h 0% Neblina
04:00 Norte 2 - 15 km/h 0% Neblina
05:00 Noroeste 7 - 14 km/h 0% Neblina
06:00 Oeste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 7 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Norte 9 - 14 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Norte 9 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Norte 8 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Norte 10 - 16 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Cubierto
16:00 Noroeste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noroeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
18:00 Oeste 9 - 18 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
20:00 Noroeste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
21:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.