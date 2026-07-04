Evolución del tiempo en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 4 de julio de 2026

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 3° para este 4 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 12 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:03
|Puesta del sol
|18:11
|Horas de luz
|10h 8m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|81%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 4 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:03 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 4 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 12 - 28 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|5°
|3°
|Este 7 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|4°
|3°
|Este 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|4°
|3°
|Este 5 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|4°
|2°
|Este 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|3°
|3°
|Este 5 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|3°
|2°
|Este 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|3°
|2°
|Este 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|3°
|1°
|Este 8 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|4°
|2°
|Este 9 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|5°
|4°
|Este 8 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|7°
|6°
|Este 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|9°
|8°
|Noreste 11 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|10°
|10°
|Noreste 12 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|11°
|11°
|Noreste 11 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|11°
|11°
|Noreste 9 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|12°
|12°
|Noreste 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|11°
|11°
|Este 10 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|10°
|10°
|Este 8 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|10°
|9°
|Este 7 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|9°
|9°
|Este 6 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|9°
|8°
|Este 7 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|8°
|7°
|Este 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|8°
|7°
|Este 7 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|8°
|7°
|Este 10 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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