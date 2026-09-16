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¿Aire libre o planes bajo techo?: cómo estará el clima este fin de semana en el AMBA

Qué temperaturas se esperan para este sábado y domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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Qué temperaturas se esperan para este fin de semana.
Qué temperaturas se esperan para este fin de semana. Foto: NA
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Después de varios días con temperaturas cambiantes, el próximo sábado y domingo se presentan como una buena oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. El pronóstico anticipa máximas de hasta 24°C y baja probabilidad de lluvias en la Ciudad.

El clima promete acompañar durante el próximo fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado. Tanto el sábado como el domingo se esperan condiciones que podrían ser ideales para salir de casa y aprovechar el día al aire libre.

Fin de semana de actividades al aire libre

Sábado 19: una jornada ideal para aprovechar el día

El sábado se espera una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 15°C, con cielo parcialmente nublado durante buena parte de la jornada.

Además, el pronóstico no anticipa lluvias, por lo que será una buena opción para organizar planes al aire libre, como caminar, andar en bicicleta, visitar parques o disfrutar de alguna actividad en espacios verdes. La mañana comenzará fresca, pero las temperaturas subirán rápidamente durante el día hasta alcanzar los 23°C.

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Clima en AMBA este fin de semana. Foto: SMN.

Domingo 20: el día más cálido del fin de semana

El domingo llegará con una máxima de 24°C y una mínima de 14°C, convirtiéndose en la jornada más cálida del fin de semana.

El cielo estará entre parcialmente nublado y algo nublado, mientras que la probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0 y 10%.

Con estas condiciones, el domingo también aparece como una buena alternativa para hacer una escapada cercana, pasar el día en una plaza o parque, salir a correr, andar en bici o simplemente disfrutar de una tarde al aire libre.

Qué pasa con el clima después del fin de semana

El buen tiempo se mantendría durante el comienzo de la semana. Para el lunes 21, se prevé una máxima de 21°C y una mínima de 17°C, con cielo parcialmente nublado y baja posibilidad de lluvias.

El martes 22, en tanto, las temperaturas rondarán entre los 14°C y 21°C, con cielo mayormente nublado y sin lluvias significativas previstas.

Con esta temperatura, el sábado y el domingo aparecen como las mejores jornadas para organizar planes al aire libre, con temperaturas templadas y sin un escenario de lluvias importantes.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Por qué subirá tanto la temperatura

El ascenso térmico estará relacionado con la retirada del aire más frío y el ingreso de una circulación más templada sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires.

A esto se sumarán períodos de cielo parcialmente nublado, que permitirán una mayor presencia de radiación solar y favorecerán la recuperación de las temperaturas durante la tarde.

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