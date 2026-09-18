comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El árbol que nació con José Larralde: fue plantado en 1937, sigue en pie y esconde una historia única

El pino permanece en la chacra de Huanguelén donde nació el reconocido cantor. Fue plantado el mismo día de su nacimiento y, casi nueve décadas después, conserva la memoria de una familia, un pueblo y una figura esencial de la música argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
José Larralde
José Larralde Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En una antigua chacra de Huanguelén, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, existe un árbol que no pasa inadvertido. Se trata de un enorme pino que, según la historia conservada en el lugar, fue plantado el 22 de octubre de 1937, el mismo día en que nació José Larralde.

Casi nueve décadas después, el ejemplar continúa en pie. Sus ramas cubren buena parte del patio y su tronco guarda, en silencio, los años transcurridos desde que aquel niño bonaerense comenzó una vida que lo convertiría en una de las voces fundamentales del folklore argentino.

El pino que creció junto a José Larralde

La historia recuperó notoriedad luego de una visita del folklorista Adrián Maggi a la chacra. En las imágenes compartidas por el músico puede observarse el camino de tierra que conduce hasta la propiedad y el árbol ubicado en el centro del terreno.

José Larralde
Pino histórico vinculado a José Larralde Foto: Facebook de Adrián Maggi

En la entrada también permanece un cartel que identifica al lugar como la “Quinta de la Familia Saad”. Allí se recuerda que la propiedad fue escenario de encuentros familiares, comidas, guitarras y canciones.

Contenido Recomendado

La razón histórica por la que abundan los nombres con santos en Buenos Aires y otras ciudades argentinas

La razón histórica por la que abundan los nombres con santos en Buenos Aires y otras ciudades argentinas

La Noche de los Bares Notables 2026:más de 75 locales abiertos, shows gratuitos y un viaje por la historia porteña

La Noche de los Bares Notables 2026: más de 75 locales abiertos, shows gratuitos y un viaje por la historia porteña

El pino se convirtió así en una especie de hermano vegetal de Larralde. Los dos comenzaron su recorrido en la misma fecha y sobre la misma tierra, aunque siguieron destinos diferentes: el árbol permaneció en Huanguelén y el cantor llevó ese paisaje por el mundo.

Huanguelén, el pueblo que marcó su obra

La localidad de Huanguelén se desarrolló al ritmo del trabajo agropecuario y del ferrocarril. Su estación, perteneciente al antiguo trazado Rosario-Puerto Belgrano, fue inaugurada en 1910. Dos años después se produjo el remate de miles de hectáreas divididas en chacras, quintas y solares, un proceso clave para el crecimiento del pueblo.

Ese ambiente rural fue mucho más que el escenario de la infancia de Larralde. Se convirtió en la materia principal de sus canciones.

La calle dedicada a Larralde en Huanguelén
Corresponde al circuito histórico-cultural inaugurado en 2021. Foto: La Nueva Radio Suárez

Antes de alcanzar el reconocimiento artístico, el músico trabajó como peón rural, tractorista, albañil, mecánico y soldador. Conoció personalmente el esfuerzo del trabajo físico, la incertidumbre económica y la vida de quienes pocas veces eran representados sobre un escenario.

Por eso, sus composiciones no describen un campo idealizado. Hablan del cansancio, las injusticias, el orgullo y la resistencia de los trabajadores.

De una guitarra familiar al escenario de Cosquín

Larralde comenzó a escribir versos durante su infancia y aprendió a acompañarse con una guitarra lejos de las academias. Su formación nació de los encuentros familiares, la observación cotidiana y las historias escuchadas entre trabajadores rurales.

El encuentro con Jorge Cafrune resultó decisivo. El reconocido folklorista quedó impactado por sus composiciones y lo ayudó a ingresar en el circuito musical. En 1967, Larralde se presentó en el Festival de Cosquín y publicó su primer disco, Canta José Larralde.

José Larralde artista histórico de folklore argentino
El artista tiene 88 años. Foto: Pinterest y Captura de pantalla a la cuenta de Facebook de Adrián Maggi

A partir de entonces construyó una extensa trayectoria, con canciones como “Cimarrón y tabaco”, “Herencia pa’ un hijo gaucho” y “Quimey Neuquén”. En 1995 recibió el Premio Konex de Platino como cantante masculino de folklore, una de las distinciones más importantes de su carrera.

Un símbolo vivo de la memoria argentina

El viejo pino sobrevivió a tormentas, sequías y transformaciones del paisaje. Larralde, mientras tanto, convirtió las experiencias de su tierra natal en canciones escuchadas dentro y fuera de la Argentina.

La imagen parece resumir toda la historia: uno echó raíces en la chacra y el otro extendió esas raíces mediante su música.

Por eso, el árbol de Huanguelén no es solamente una curiosidad. Es un símbolo de origen, permanencia y memoria. El 22 de octubre de 1937 comenzaron dos vidas sobre la misma tierra: una creció en silencio y la otra aprendió a contar lo que muchos no podían decir.

HistoriaJosé LarraldeÁrbol
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. El nieto del prócer más polémico que pocos recuerdan:fue bautizado en su honor y llegó a ser gobernador de Buenos Aires

    El nieto del prócer más polémico que pocos recuerdan: fue bautizado en su honor y llegó a ser gobernador de Buenos Aires

  2. “Se los juro”:José Larralde cuenta su verdad sobre la muerte de Cafrune después de casi 50 años

    “Se los juro”: José Larralde cuenta su verdad sobre la muerte de Cafrune después de casi 50 años

  3. José Larralde furioso contra los militares:los secretos del caso Cafrune que reabren la mayor polémica del folklore argentino

    José Larralde furioso contra los militares: los secretos del caso Cafrune que reabren la mayor polémica del folklore argentino

  4. Anni-Frid Lyngstad:del Lebensborn nazi al grupo ABBA

    Anni-Frid Lyngstad: del Lebensborn nazi al grupo ABBA

  5. El secreto irlandés de Buenos Aires:templos, barrios y héroes que forjaron la ciudad

    El secreto irlandés de Buenos Aires: templos, barrios y héroes que forjaron la ciudad
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué cambia con la nueva ley

El Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II: qué cambia con la nueva ley

Patricia Bullrich otra vez se aleja del Gobierno:“No me tomen de tonta”

En el marco de la Ley Pierri, se llevó a cabo la firma de 40 escrituras para vecinos del Municipio de Lomas de Zamora

Javier Milei removió al personal civil a cargo de la seguridad de la Quinta de Olivos:lo reemplaza Casa Militar

Economía

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Policía Federal: cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Inocencia Fiscal II:qué cambia en Ganancias y quiénes podrán acceder al nuevo régimen

ANSES paga este viernes:los beneficiarios que cobran el 18 de septiembre

El desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre del año

Internacionales

El Consejo de Seguridad vota al próximo secretario General de la ONU:la disputa entre EE.UU. y China y el candidato argentino

El Consejo de Seguridad vota al próximo secretario General de la ONU: la disputa entre EE.UU. y China y el candidato argentino

Crisis en Ceuta:corridas, avalanchas y disparos durante el traslado de miles de migrantes al campamento del puerto

Tras casi 60 años, Warren Buffett dejó su cargo como presidente de Berkshire Hathaway

El ático millonario que compró el Gobierno de Ayuso con fondos públicos no encuentra comprador en Madrid