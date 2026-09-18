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Tensión en Entre Ríos: un hombre fingió ser secuestrado, le pidió dinero a su esposa y fue detenido

La mujer había denunciado que le llegaron mensajes sospechosos desde el celular de su esposo y tras una investigación, se descubrió que era él. Cómo sigue la causa.

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Un hombre fingió secuestro, le pidió dinero a su esposa y fue detenido
Un hombre fingió secuestro, le pidió dinero a su esposa y fue detenido Foto: NA
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Un hombre fue detenido en la provincia de Entre Ríos tras ser acusado de fingir un secuestro y pedirle a su esposa 2 millones de pesos. La investigación fue iniciada cuando la mujer denunció el caso en Rosario y, tras las primeras horas de investigación, se supo que lo había simulado.

El insólito caso comenzó cuando la mujer, que vive en barrio Triángulo, Rosario, Santa Fe, denunció ante la Policía que le llegaron mensajes extraños desde el WhatsApp de su esposo en los que decía que había sido secuestrado y que pedían aproximadamente 2 millones de pesos para liberarlo.

Un hombre fingió secuestro, le pidió dinero a su esposa y fue detenido Foto: NA

De este modo, personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y la División Unidad Operativa Federal Paraná inició las primeras labores, las cuales permitieron detectar el auto del sujeto estacionado en un supermercado de dicha ciudad entrerriana.

En el comercio se montó un operativo cerrojo y, tras varios minutos de espera, dieron con el sospechoso y lo detuvieron. En el lugar se incautó el auto, un celular, dinero en efectivo y documentación, destaca el medio La Capital.

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Durante su declaración el hombre confirmó que inventó el haber estado secuestrado y, aunque es un dato que no está confirmado, habría sido para pagar una deuda. Los elementos incautados serán sometidos a peritajes para reconstruir las comunicaciones y comprobar el origen de los mensajes enviados mediante WhatsApp.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado interviniente y trasladado a Rosario, donde este viernes sería imputado por falsa denuncia y tentativa de estafa.

Un hombre fingió secuestro, le pidió dinero a su esposa y fue detenido Foto: NA

Femicidio en San Juan: familiares de la aspirante a gendarme asesinada revelaron que habría sufrido violencia de género

Los familiares de Camila Agustina Vecchiarello, la joven aspirante a gendarme de 26 años que fue asesinada a puñaladas en San Juan, contaron que la víctima habría denunciado previamente situaciones de violencia de género en Salta.

Por su parte, Hernán Vecchiarello, hermano de la víctima, y una tía de Camila revelaron más detalles sobre la relación que mantenía con su pareja y los antecedentes de violencia que, según la familia, existían.

Según las declaraciones que realizaron al medio El Tres, la tía de Camila aseguró que su sobrina había denunciado un episodio de violencia cuando todavía vivían en Salta. De acuerdo con su relato, las compañeras de formación de la joven habían notado una situación que “no cerraba”. Además, contó que Camila sufría violencia psicológica y manipulaciónpor parte de su pareja, según lo que le habían contado esas compañeras.

Por ahora, estos datos forman parteúnicamente del testimonio de la familiay no hay una confirmación oficial de que exista una denuncia previa incorporada a la investigación en San Juan.

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