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Tras casi 60 años, Warren Buffett dejó su cargo como presidente de Berkshire Hathaway

La compañía anunció que el director ejecutivo de 96 años pasará a ser presidente emérito y asumirá su nuevo cargo de inmediato. Su hijo, Howard, será el nuevo titular del holding.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Warren Buffett.
Warren Buffett. Foto: REUTERS
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Tras casi 60 años al mando, Warren Buffett dejó su cargo como presidente de Berkshire Hathaway y será reemplazado por su hijo, Howard.

La compañía anunció el magnate de 96 años pasará a ser presidente emérito y asumirá su nuevo cargo de inmediato.

En tanto, Howard Buffett, quien ha sido miembro del consejo de administración de Berkshire Hathaway desde 1993, pasará a ser el nuevo presidente.

Warren Buffett.
Warren Buffett. Foto: REUTERS

En tanto, Susan Decker continuará como directora independiente principal de la compañía.

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La firma señaló, a través de un comunicado, que Warren Buffett seguirá aportando su perspectiva a la empresa como asesor, pese a dejar el rol formal de presidente.

El perfil del nuevo presidente y el alcance de Berkshire Hathaway

Howard Buffett es presidente y director ejecutivo de la Fundación Howard G. Buffett desde 1999. También formó parte de los consejos de administración de varias empresas públicas y privadas, entre ellas Archer Daniels Midland, ConAgra Foods, Coca-Cola, Coca-Cola Enterprises y Lindsay Corporation.

Howard Buffett
Howard Buffett Foto: REUTERS

Berkshire Hathaway opera negocios que abarcan seguros y reaseguros, servicios públicos y energía, transporte ferroviario de mercancías, manufactura, servicios y comercio minorista.

Sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York y es una referencia en su rubro.

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Matias Greisert
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