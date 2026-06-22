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Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 28 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (5.3 mm), el día se presentará aguanieve con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo aguanieve con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 7 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 9 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 16 - 48 km/h
Lluvia
80% 0.4 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con aguanieve con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 29 - 94 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 5.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:59
Puesta del sol17:11
Horas de luz7h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 28 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:59 y se pone a las 17:11, dando aproximadamente 7h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 5.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 28 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 29 - 94 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 -1° -1° Noroeste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -2° -2° Noroeste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -1° -1° Noroeste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -1° -1° Noroeste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -1° -1° Noroeste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 8 - 25 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 7 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 9 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 12 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Norte 17 - 51 km/h 0% Cubierto
14:00 Noroeste 18 - 57 km/h 0% Cubierto
15:00 Noroeste 9 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 7 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 9 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 9 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 3 - 28 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Oeste 4 - 20 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Oeste 8 - 31 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Suroeste 16 - 48 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Suroeste 20 - 57 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 22 - 60 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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