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Evolución del tiempo en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 6 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (17 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 6 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
-3°
Viento
Norte 4 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
-2°
Viento
Noroeste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 32 - 89 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 17 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:56
Puesta del sol17:19
Horas de luz7h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:56 y se pone a las 17:19, dando aproximadamente 7h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 17 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 32 - 89 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -5° -5° Norte 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 -5° -5° Norte 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -5° -5° Norte 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -5° -5° Norte 9 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 -5° -5° Noroeste 9 - 25 km/h 0% Cubierto
06:00 -4° -4° Noroeste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
07:00 -4° -4° Norte 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -3° -3° Norte 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -3° -3° Norte 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 -3° -3° Norte 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 -2° -2° Norte 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 -1° -1° Noroeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Oeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 1 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Noroeste 0 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Cubierto
19:00 -1° -1° Norte 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 -1° -1° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 -2° -2° Norte 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -2° -2° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 -2° -2° Norte 7 - 18 km/h 0% Cubierto
24:00 -2° -2° Norte 7 - 19 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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