Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Qué ropa usar hoy en Tierra del Fuego? El pronóstico para este 20 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Tierra del Fuego este 20 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 9 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
-1°
Viento
Norte 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 6 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 5 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 9 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:57
Puesta del sol17:10
Horas de luz7h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:57 y se pone a las 17:10, dando aproximadamente 7h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 9 - 36 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 17 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -3° -3° Norte 9 - 22 km/h 0% Cubierto
04:00 -3° -3° Norte 8 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 -3° -3° Norte 9 - 21 km/h 0% Cubierto
06:00 -3° -3° Norte 9 - 22 km/h 0% Cubierto
07:00 -3° -3° Norte 9 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 -2° -2° Norte 9 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 -1° -1° Norte 8 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 8 - 24 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 8 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 8 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 8 - 30 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 9 - 34 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 10 - 36 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 10 - 38 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 6 - 36 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 6 - 28 km/h 0% Cubierto
19:00 Norte 5 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 4 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 Norte 4 - 19 km/h 0% Cubierto
22:00 Norte 5 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 4 - 16 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 3 - 13 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tierra del Fuegotiempo en Tierra del Fuego hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina:la fecha y hora exactas

    Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina: la fecha y hora exactas

  2. Cambió el clima y se adelantan las tormentas:cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

    Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

  3. El tiempo en San Juan hoy, 16 de junio de 2026:¿va a llover?

    El tiempo en San Juan hoy, 16 de junio de 2026: ¿va a llover?

  4. Se acerca un invierno cálido y lluvioso:qué pasará en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se acerca un invierno cálido y lluvioso: qué pasará en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

  5. Semana corta y fría en Buenos Aires:cómo seguirá el clima y cuándo vuelve la lluvia, según el SMN

    Semana corta y fría en Buenos Aires: cómo seguirá el clima y cuándo vuelve la lluvia, según el SMN
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno endurece los controles migratorios:expulsó a 14.000 extranjeros

El Gobierno endurece los controles migratorios: expulsó a 14.000 extranjeros

Alerta por falta de fondos de PAMI:clínicas amenazan con cortes de servicios y los jubilados podrían quedar sin atención

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

¿Hay paro de colectivos? La decisión que podría impactar en el transporte público tras la reapertura de paritarias entre la UTA y el Gobierno

Economía

Hamburguesas a $299:cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Hamburguesas a $299: cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

El Banco Mundial otorgó un aval financiero por 2000 millones de dólares para la Argentina

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo 2026 y 6 de cada 10 máquinas están paralizadas

Internacionales

Mall of América:el shopping más grande de Estados Unidos que tiene montañas rusas, acuario y más de 520 tiendas

Mall of América: el shopping más grande de Estados Unidos que tiene montañas rusas, acuario y más de 520 tiendas

Unirá Argentina y Chile:el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren

Investigan un presunto incidente entre un buque de guerra ruso y un yate británico en el Canal de la Mancha

Donald Trump se mostró molesto con las acciones de Netanyahu en el Líbano y le pidió “responsabilidad”