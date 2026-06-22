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Clima en Tucumán: cuál será la temperatura máxima este 22 de junio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Sur 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Suroeste 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noroeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 12 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 14°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 27m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:09 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 22 de junio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 12 - 28 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 11 - 28 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Suroeste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Suroeste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Suroeste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Sur 4 - 11 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Sur 4 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Sur 1 - 13 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Sureste 1 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Sureste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Sur 3 - 14 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Oeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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