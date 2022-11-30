Tenso cruce y un cierre amigable, el nuevo capítulo en la novela entre Messi y Lewandowski

Lionel Messi y Lewandowski en el Argentina - Polonia. Foto: NA.

Lionel Messi y Robert Lewandowski tuvieron un tenso cruce al sobre el final del encuentro en el que Argentina venció a Polonia, pero el cierre de partido dejó una imagen amigable entre ambos.

En el minuto 94, ya en tiempo de descuento, Messi se hizo cargo del balón en la mitad de la cancha, con Lewandowski cerca de su posición.

El Diez encaró al delantero del Barcelona y trató de gambetearlo hacia la izquierda. Pero su rival lo siguió y lo marcó con rigor, usando sus brazos para frenarlo. La jugada continuó hasta que capitán albiceleste, fastidiado por los agarrones, se detuvo y el árbitro cobró infracción.

Al final del partido, donde el seleccionado dirigido por Scaloni pasó a Octavos de Final, Lewandowski se acercó a Messi y en un diálogo corto y tapándose la boca ambos acordaron saludarse.

Donde se originó la pelea

La pelea remonta al Balón de Oro 2021 cuando el capitán de la Selección argentina le ganó por poco el premio al delantero del Barcelona.

A pesar de que Messi había expresado en el evento que el Balón debía ser para Lewandowski, el capitán polaco manifestó un fuerte enojo al sostener que había sido deshonesto.

“Es un honor estar acá con vos, batiste récords y también merecés ganar el Balón de Oro. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que merecés tener este trofeo en tu casa”, había señalado en su discurso Messi.

Aun así, Lewandowski le respondió: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías”.

Después de recibir ese mensaje, Messi no dudó en contestarle y sostener que no estaba de acuerdo con sus dichos: “No comparto lo que él dijo pero tampoco le di tanta importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera. No me interesa".