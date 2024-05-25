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Racing goleó al Tigre de Seba Domínguez que sigue sin ganar desde su llegada

Los goles del conjunto dirigido por Gustavo Costas fueron de Gastón Martinera, Adrían Martínez, Maximiliano Salas y Juan Fernando Quintero de penal.

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Racing vs Tigre, Primera División. Foto: NA
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Racing vapuleó por 4 a 0 a Tigre como visitante en el estadio José Dellagiovanna. Fue en el marco de la tercera fecha de la Liga Profesional y de esa forma quedó como único líder del certamen.

Con este resultado, Racing encabeza el primer lugar con 7 puntos, hasta que jueguen River, Estudiantes y Talleres que tienen 6 puntos. Mientras que Tigre no logra salir de la zona baja, tan solo tiene 1 punto.

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Los goles del conjunto dirigido por Gustavo Costas fueron de Gastón Martinera, Adrían Martínez, Maximiliano Salas y Juan Fernando Quintero de penal.

Desarrollo del partido

De movida, en el primer tiempo, Racing no dudó y sacó ventaja a los 7 minutos, tras una buena jugada, un despeje corto le cayó a Gastón Martirena, que sacudió de afuera y la puso pegadita al palo, para el 1 a 0 en Victoria.

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Racing vs Tigre. Foto: X
Racing vs Tigre. Foto: X

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Pasada la media hora de juego, todo Tigre pidió penal por una supuesta mano de Martirena, porque después de un centro de Ortega para Armoa, que impactó de cabeza, pero su remate fue bloqueado por el defensor uruguayo. El árbitro señaló que la mano no era sancionable

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Antes del descanso, Adrían “Maravilla” Martínez controló y definió de mediavuelta para estampar la pelota en el arco de Felipe Zenobio y clavar el 2 a 0.

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