Fernando Muslera rompió el silencio tras la eliminación de Uruguay: “No alcanza con pedir perdón”

Fernando Muslera Foto: REUTERS

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 en la fase de grupos y el impacto fue enorme. No solo por la expectativa que había generado el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, sino también por la forma en la que se dio la despedida. En medio de la frustración, Fernando Muslera decidió dar la cara y hablar públicamente después de una noche que quedará marcada en su carrera.

El arquero uruguayo, de extensa trayectoria en la Selección, fue uno de los apuntados tras el partido ante España. Según lo informado, tuvo responsabilidad en el gol decisivo convertido por Álex Baena, una jugada que terminó inclinando la historia y dejando a la Celeste fuera de competencia.

Muslera, responsable del gol de España Foto: REUTERS

Lejos de evitar el momento, Muslera se presentó ante la prensa con un tono cargado de tristeza. No buscó excusas, no intentó desviar responsabilidades y eligió hablar desde el dolor, consciente de que el golpe deportivo afecta a todo un país futbolero.

“Nunca fui de esconderme”: la frase que marcó su descargo

La frase más fuerte del arquero llegó cuando explicó por qué decidió hablar después de la eliminación. Muslera remarcó que nunca fue de esconderse y que enfrentar los micrófonos era su manera de acercarse al pueblo uruguayo en un momento de enorme decepción.

Descargo de Fernando Muslera. Video: DSports

El mensaje tuvo un fuerte componente emocional. El futbolista reconoció que jamás imaginó sufrir de esa manera por el fútbol, especialmente después del trabajo que había realizado para llegar en buenas condiciones al Mundial. Esa confesión reflejó no solo el peso de la derrota, sino también la carga personal que arrastran los protagonistas cuando una competencia termina de la peor forma.

En ese contexto, Muslera admitió que no tuvo el Mundial que esperaba. Su autocrítica fue directa y sin rodeos: pese a la preparación, no logró rendir como él mismo pretendía. Incluso, de acuerdo con su relato, llegó a pedirle a Marcelo Bielsa no salir a jugar el segundo tiempo, una señal del impacto anímico que atravesaba en pleno partido.

El pedido de disculpas al pueblo uruguayo

Uno de los momentos más sensibles de su testimonio fue cuando contó qué ocurrió en el vestuario tras la eliminación. Muslera reveló que les pidió disculpas a sus compañeros y extendió ese mensaje a todos los hinchas uruguayos. Sin embargo, también dejó una frase que resume el clima del momento: “No alcanza con eso”.

Uruguay quedó eliminado en fase de grupos Foto: REUTERS

Esa expresión tuvo un peso especial porque mostró que el arquero entiende la magnitud de lo ocurrido. Pedir perdón puede ser un gesto necesario, pero no alcanza para borrar la frustración de una selección que aspiraba a mucho más. Uruguay llegaba al torneo con ilusión, con nombres importantes y con la expectativa de competir de igual a igual ante cualquier rival.

La eliminación temprana golpea fuerte porque corta un sueño colectivo. Para Muslera, además, el golpe tiene una dimensión personal: fue protagonista de una jugada clave y asumió públicamente el costo emocional de ese error.

Marcelo Bielsa también asumió la responsabilidad

La autocrítica no quedó solo en Muslera. Marcelo Bielsa también habló después de la eliminación y se hizo cargo del fracaso deportivo de Uruguay en el Mundial 2026. El entrenador reconoció que su equipo jugó para obtener más puntos de los que finalmente consiguió y definió ese resultado como parte de su gestión.

El técnico argentino fue contundente al señalar que era el responsable del camino de Uruguay en la Copa del Mundo. Su análisis apuntó a que, más allá del trabajo, el esfuerzo y la dedicación, no logró transformar al grupo en el equipo competitivo que todos esperaban ver en el torneo.

La coincidencia entre el discurso de Bielsa y el de Muslera deja una imagen clara: Uruguay se fue del Mundial con dolor, pero también con autocrítica. En el alto rendimiento, asumir errores no cambia el resultado, aunque sí marca una diferencia en la manera de afrontar el futuro.

Qué viene ahora para Muslera y para Uruguay

Después de una eliminación así, el desafío será reconstruir. Muslera habló de juntar energías, apoyarse en los más cercanos y seguir adelante. Su mensaje final apuntó a una realidad que conocen muy bien los arqueros: el puesto puede dar gloria, pero también expone como pocos cuando aparece el error.

Para Uruguay, el final del Mundial abre una etapa de análisis profundo. Habrá que revisar rendimientos, decisiones, funcionamiento colectivo y el futuro del proyecto deportivo. La Celeste tiene historia, jerarquía y una identidad competitiva que la obliga a levantarse rápido, aunque esta eliminación deje heridas difíciles de cerrar.