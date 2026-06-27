Escándalo en Cabo Verde antes del cruce con Argentina: investigan a su capitán por una grave denuncia

Ryan Mendes Foto: REUTERS

La Selección de Cabo Verde atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia futbolística, pero en la previa del cruce ante Argentina por el Mundial 2026 quedó envuelta en una polémica que sacudió al plantel. Su capitán y máximo referente, Ryan Mendes, es investigado en Nueva Zelanda a partir de una denuncia presentada por una mujer brasileña que trabajó con la delegación durante una gira previa a la Copa del Mundo.

La noticia se conoció a pocos días del partido frente a la Selección argentina, previsto por los 16avos de final, y generó fuerte repercusión internacional. Según la información publicada, la causa permanece abierta y las autoridades neozelandesas analizan distintos elementos incorporados al expediente.

Qué se sabe de la denuncia contra Ryan Mendes

De acuerdo con lo informado, la denuncia fue realizada el 10 de abril y hace referencia a un episodio que habría ocurrido durante la estadía de la delegación de Cabo Verde en Auckland, Nueva Zelanda, en el marco de una gira internacional disputada en marzo.

Investigan al capitán de Cabo Verde por posible abuso Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La mujer que realizó la presentación había sido contratada como intérprete para asistir al plantel caboverdiano durante esa ventana FIFA. Según el caso difundido, el hecho habría tenido lugar en el hotel donde se alojaba el equipo después de un partido ante Chile.

La investigación incluye documentación médica, imágenes aportadas por la denunciante y registros de cámaras de seguridad del hotel, que ahora forman parte del análisis policial. Por el momento, las autoridades no comunicaron una resolución definitiva ni una imputación formal contra el futbolista.

La investigación sigue abierta en Nueva Zelanda

La Policía de Nueva Zelanda confirmó que el expediente continúa en curso, aunque evitó brindar mayores detalles por las normas de privacidad que rigen en ese país. El proceso podría extenderse durante varios meses antes de que se determine si corresponde avanzar con una acusación judicial.

En este tipo de investigaciones, las autoridades suelen revisar informes médicos, testimonios, documentación aportada por las partes y material audiovisual disponible. En caso de que la causa avance, la Justicia neozelandesa deberá definir los próximos pasos legales.

La situación también abrió interrogantes sobre el impacto deportivo y dirigencial que podría tener la causa en plena Copa del Mundo. Hasta el momento, no se informó una decisión oficial vinculada a la participación del jugador en el torneo.

Quién es Ryan Mendes, el capitán de Cabo Verde

Ryan Mendes, de 36 años, es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de Cabo Verde. El delantero juega en el Igdir FK, de la Segunda División de Turquía, y es una pieza clave en el seleccionado africano.

Además de portar la cinta de capitán, Mendes fue titular en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, certamen en el que Cabo Verde consiguió una clasificación histórica. La selección africana participa por primera vez de una Copa del Mundo y logró meterse entre los equipos que siguen en carrera.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Su rol dentro del vestuario lo convierte en una figura central para el equipo, tanto por experiencia como por liderazgo. Por eso, la investigación generó un fuerte cimbronazo en la previa del duelo ante Argentina.

Argentina, atenta al rival en medio de la polémica

El cruce entre Argentina y Cabo Verde ya tenía un condimento especial por tratarse de una instancia decisiva del Mundial. Sin embargo, la noticia sobre la investigación contra el capitán caboverdiano agregó tensión a la previa y puso el foco internacional sobre el seleccionado africano.

Para la Selección argentina, el objetivo deportivo no cambia: preparar el partido con la seriedad que exige una fase eliminatoria. Pero del otro lado, Cabo Verde deberá convivir con un escenario complejo, marcado por la presión mediática y la incertidumbre alrededor de uno de sus principales referentes.

Un caso que golpea a Cabo Verde en plena Copa del Mundo

La aparición de esta denuncia representa un golpe inesperado para una selección que venía siendo una de las historias más llamativas del Mundial 2026. Cabo Verde había logrado instalarse como una de las sorpresas del torneo, pero ahora su presente deportivo quedó atravesado por una causa judicial que todavía no tiene resolución.

Mientras la investigación avanza en Nueva Zelanda, el equipo africano se prepara para enfrentar a Argentina en un partido que puede marcar otro capítulo histórico para su fútbol. La atención, sin embargo, ya no estará puesta únicamente en lo que ocurra dentro de la cancha.

El caso seguirá bajo análisis de las autoridades correspondientes, y cualquier avance judicial podría modificar el panorama tanto para el jugador como para la selección caboverdiana. Por ahora, Ryan Mendes continúa bajo investigación y Cabo Verde llega al duelo ante Argentina en medio de una situación extradeportiva de alto impacto.