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Colapinto en el GP de Austria: horarios de la clasificación y cronograma completo de la Fórmula 1

El Gran Premio de Austria 2026 se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg y tendrá uno de los momentos más esperados este sábado, cuando se lleve a cabo la clasificación.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Franco Colapinto
Franco Colapinto Foto: REUTERS
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Franco Colapinto vuelve a subirse al Alpine en un fin de semana clave para la Fórmula 1.

La actividad del GP de Austria comenzó este viernes 26 de junio con las prácticas libres y continuará durante todo el fin de semana con la FP3, la clasificación y la carrera principal. Para los fanáticos argentinos, el dato central es claro: la qualy será el sábado 27 de junio a las 11:00 de Argentina, mientras que la carrera se largará el domingo 28 a las 10:00.

A qué hora clasifica Franco Colapinto en el GP de Austria

La clasificación del GP de Austria de Fórmula 1 se disputará este sábado 27 de junio desde las 11:00 hasta las 12:00, horario argentino. Será una sesión fundamental para Franco Colapinto, porque el Red Bull Ring es un circuito corto, veloz y con diferencias mínimas entre los autos, por lo que una vuelta limpia puede marcar la diferencia entre entrar o no en la Q2.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

El piloto argentino llega a esta instancia con sensaciones mixtas después de las primeras prácticas. En la FP1, Colapinto mostró un arranque alentador y terminó octavo, con un tiempo de 1:08.962, por delante de su compañero Pierre Gasly en esa tanda. En la FP2, en cambio, no pudo repetir ese rendimiento y quedó 16°, con una mejor vuelta de 1:08.831, mientras buscaba mejorar el balance del Alpine.

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Cronograma completo del GP de Austria 2026

El fin de semana en Spielberg mantiene el formato tradicional de la Fórmula 1, con tres entrenamientos libres, una clasificación y la carrera del domingo. Todos los horarios corresponden a la Argentina:

Viernes 26 de junio Práctica Libre 1: 08:30 a 09:30 — realizada. Práctica Libre 2: 12:00 a 13:00 — realizada.

Sábado 27 de junio Práctica Libre 3: 07:30 a 08:30. Clasificación: 11:00 a 12:00.

Domingo 28 de junio Carrera: 10:00, con una competencia pactada a 71 vueltas.

Cómo llega Colapinto al GP de Austria

Colapinto afronta el Gran Premio de Austria con el objetivo de seguir consolidándose dentro de Alpine y volver a pelear por puntos. El argentino viene de terminar décimo en Barcelona, luego de una penalización que lo hizo retroceder en el clasificador final, y ahora buscará aprovechar un trazado que exige precisión, velocidad final y buena tracción en las salidas de curva.

El arranque del viernes dejó señales positivas para el pilarense. En la primera práctica, el Alpine presentó un rendimiento competitivo y Colapinto logró ubicarse dentro del top 10, algo que alimentó la expectativa de cara a la clasificación. Sin embargo, la segunda tanda mostró que todavía hay trabajo por hacer: el argentino perdió terreno, no encontró el mismo ritmo y finalizó más atrás en la tabla.

Por qué la clasificación será clave en el Red Bull Ring

El Red Bull Ring es uno de los circuitos más particulares del calendario. Aunque su vuelta es corta, combina rectas largas, frenadas fuertes, cambios de elevación y curvas rápidas, lo que obliga a los pilotos a ser extremadamente precisos. Además, como los tiempos suelen estar muy apretados, cualquier error en una curva, bloqueo de neumáticos o exceso en los límites de pista puede costar varias posiciones.

Colapinto vuelve a correr por F1 Foto: Pool via REUTERS

La pista austríaca tiene una longitud oficial de 4,326 kilómetros y la carrera se disputará a 71 vueltas, según la información oficial de Fórmula 1. En este contexto, clasificar bien resulta determinante: largar en el pelotón medio puede exponer a los pilotos al tráfico, mientras que partir más adelante permite administrar mejor los neumáticos y elegir una estrategia menos condicionada.

Dónde ver en vivo a Colapinto en el GP de Austria

En Argentina, la actividad del GP de Austria de Fórmula 1 se puede seguir por Fox Sports y también mediante la plataforma Disney+ Premium, según la cobertura informada para el fin de semana. Además, la categoría cuenta con su servicio oficial F1 TV, que también ofrece cobertura de las sesiones del campeonato.

Colapinto busca dar el golpe en Austria

La clasificación aparece como el gran filtro del fin de semana para Franco Colapinto. Después de una FP1 prometedora y una FP2 más complicada, el argentino tendrá la Práctica Libre 3 para ajustar detalles antes de ir por una vuelta rápida decisiva. En un circuito tan corto como el Red Bull Ring, la diferencia entre avanzar o quedar eliminado puede estar en apenas unas centésimas.

Por eso, la atención estará puesta en el Alpine número de Colapinto este sábado desde las 11:00 de Argentina, cuando comience la qualy del GP de Austria. Si logra repetir las buenas sensaciones de la primera tanda y evita errores en los límites de pista, el argentino puede meterse en la pelea por una buena posición de largada para la carrera del domingo.

Fórmula 1Franco ColapintoAlpine
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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