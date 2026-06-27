Ernestina Pais: la Justicia ordenó una pericia clave al auto tras el fatal accidente con el Tren de la Costa

Muerte de Ernestina Pais Foto: redes

La muerte de Ernestina Pais continúa bajo investigación judicial y, en las últimas horas, la causa sumó una medida clave: la Justicia ordenó realizar una pericia accidentológica sobre el auto que manejaba la periodista y conductora al momento del choque fatal con una formación del Tren de la Costa en San Isidro. La medida fue dispuesta en el marco del expediente que intenta determinar con precisión cómo se produjo el siniestro ocurrido en el cruce ferroviario de Sáenz Peña y El Cano.

El vehículo, un Honda City, permanece bajo custodia en dependencias policiales mientras se aguarda el análisis técnico. Según trascendió, el estudio será fundamental para establecer si existió algún desperfecto mecánico, una falla en el sistema de frenos o cualquier otra circunstancia que pudiera haber influido en la dinámica del accidente.

Qué ordenó la fiscalía en la causa por la muerte de Ernestina Pais

La investigación está a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, quien dispuso distintas medidas para reconstruir el hecho. Además de la pericia sobre el vehículo, se solicitó un estudio planimétrico del lugar, fotografías de la zona y el análisis de las cámaras de seguridad que registraron la secuencia del impacto.

Ernestina Pais murió a los 54 años tras un accidente Foto: Foto redes

Las imágenes incorporadas al expediente muestran el momento en el que el auto de la conductora avanza hacia el paso a nivel y luego es embestido por la formación ferroviaria. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la principal hipótesis apunta a que el vehículo habría cruzado con la barrera baja, aunque la Justicia mantiene abierta la investigación para confirmar cada detalle.

Por el momento, fuentes citadas en la investigación señalaron que no habría elementos firmes que permitan sostener la hipótesis de un suicidio, aunque remarcan que la causa todavía se encuentra en curso y que las conclusiones dependerán de los resultados técnicos y periciales.

La pericia accidentológica, una prueba central para el expediente

La pericia accidentológica sobre el Honda City será uno de los puntos más relevantes del expediente. Este tipo de análisis permite determinar el estado general del vehículo, evaluar daños compatibles con la mecánica del impacto y revisar componentes clave como frenos, dirección, neumáticos y elementos de seguridad.

En este caso, el objetivo principal será establecer si el auto respondió correctamente antes del choque o si pudo haber existido una falla previa que condicionara la maniobra. También se buscará precisar el punto de impacto, la trayectoria del vehículo y la velocidad aproximada de la formación ferroviaria y del automóvil en los segundos previos.

Fuentes del caso indicaron que el procedimiento podría demorar, ya que debe coordinarse el turno correspondiente para que los peritos realicen el examen técnico. Mientras tanto, el vehículo continúa preservado como prueba material dentro de la investigación judicial.

El rol de las cámaras de seguridad en la reconstrucción del accidente

Uno de los elementos más importantes para los investigadores es el registro de una cámara municipal que habría captado la secuencia completa del accidente. En esas imágenes se observa el descenso de las barreras y el avance del vehículo antes de ser alcanzado por el tren.

Una formación del Tren de la Costa arrolló el auto donde se trasladaba. Foto: Canal 12 y UFI Martínez

Según las primeras informaciones, el impacto se produjo cuando la formación del Tren de la Costa circulaba por el cruce ubicado en San Isidro. La empresa ferroviaria informó que la formación involucrada se dirigía desde Maipú hacia Delta, mientras que distintas fuentes indicaron que el sistema de barreras y señalización funcionaba correctamente al momento del hecho.

La filmación será comparada con el resto de las pruebas recolectadas: el estado del auto, los informes técnicos del tren, el relevamiento del lugar y los resultados de la autopsia y los análisis complementarios.

Qué se sabe de la autopsia y los análisis toxicológicos

La autopsia determinó que Ernestina Pais murió como consecuencia de lesiones graves sufridas durante el impacto. Además, se tomaron muestras para realizar estudios toxicológicos, que permitirán establecer si había presencia de alcohol, medicamentos u otras sustancias en el organismo al momento del accidente.

Estos resultados todavía son considerados relevantes para la causa, ya que podrían aportar información sobre el estado psicofísico de la conductora antes del choque. Sin embargo, hasta que los informes estén completos, los investigadores evitan cerrar una hipótesis definitiva.

Un caso que conmocionó al mundo de la televisión y el periodismo

La muerte de Ernestina Pais, a los 54 años, generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico, televisivo y periodístico. La conductora tuvo una extensa trayectoria en radio y televisión, y fue una de las figuras más reconocidas de ciclos como Mañanas Informales y otros programas de actualidad y entretenimiento.

En los últimos años, también había hablado públicamente sobre temas vinculados a la salud mental y las adicciones, algo que la acercó a muchas personas que valoraban su testimonio y su exposición sincera sobre situaciones personales difíciles.

La Justicia espera resultados clave para definir cómo ocurrió el choque

Mientras avanza la investigación, la fiscalía busca reunir todas las pruebas necesarias para esclarecer qué ocurrió en los instantes previos al accidente. La pericia accidentológica, el análisis de las cámaras, los estudios toxicológicos y el relevamiento del cruce ferroviario serán determinantes para establecer una reconstrucción precisa.

Por ahora, la principal línea de investigación sostiene que el vehículo habría avanzado con la barrera baja antes de ser impactado por el tren. Sin embargo, la Justicia mantiene abierta la pesquisa hasta contar con todos los informes técnicos. En una causa marcada por la conmoción pública, cada pericia será clave para responder una pregunta central: qué pasó realmente antes del choque que terminó con la vida de Ernestina Pais.