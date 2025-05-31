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Quién es Enzo Barrenechea, la otra sorpresa en la lista de convocados de Scaloni a la Selección

La actual campeona del mundo enfrentará a Chile y Colombia en la próxima doble fecha de eliminatorias. Los nombres que sorprendieron entre la convocatoria.

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Enzo Barrenechea. Foto: X @valenciacf
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Finalmente se conoció la lista de convocados de la Selección Argentina para doble fecha de Eliminatorias ante Chile en Santiago y frente a Colombia en Buenos Aires. El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sorprendió con varios nombres como Mariano Troilo, de Belgrano de Córdoba, y también a Enzo Barrenechea, volante del Valencia.

Esta citación se suma a los llamados a Kevin Lomónaco, defensor de Independiente y a Franco Mastantuono, volante de River, como los jugadores del fútbol argentino que se sumarán a los entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi.

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Barrenechea, otra sorpresa

No integró la prelista de jugadores que se desempeñan en el exterior que dio a conocer el entrenador a mediados de mayo, pero su alto nivel en el Valencia llevó a que sea tenido en cuenta.

En el último tiempo levantó considerablemente el nivel a tal punto de que se transformó en una pieza clave para que el equipo se salvara del descenso. El volante alcanzó su segunda convocatoria: ya había integrado la lista en la fecha FIFA de noviembre aunque no logró debutar. Por su parte, estuvo ausente en marzo.

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Enzo Barrenechea. Foto: X @valenciacf
Enzo Barrenechea. Foto: X @valenciacf

Enzo Barrenechea. Foto: X @valenciacf

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La lista de convocados de la Selección Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

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Defensores: Mariano Troilo, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Valentín Barco, Juan Foyth, Kevin Lomónaco, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Enzo Barrenechea, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso.

Delanteros: Giuliano Simeone, Ángel Correa, Julián Álvarez, Nicolás González, Franco Mastantuono, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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