Escándalo en el Mundial: Noruega denunció que un cable de TV desvió la pelota antes del gol de Inglaterra

La polémica con el gol de Inglaterra Foto: captura video

El partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las escenas más discutidas del torneo. En pleno cierre del primer tiempo, el seleccionado nórdico reclamó que la pelota habría tocado un cable de la cámara aérea de televisión antes del gol de Jude Bellingham, acción que significó el empate parcial inglés.

La secuencia ocurrió en el segundo minuto agregado de la etapa inicial. Noruega ganaba 1-0 y buscaba irse al descanso con ventaja, pero una pelota larga terminó derivando en la jugada que cambió el clima del partido. Según la protesta noruega, el balón habría tomado una trayectoria extraña tras un posible contacto con un elemento externo suspendido sobre el campo.

Segundos después, Bellingham apareció para definir con precisión y establecer el 1-1. Desde ese momento, el duelo dejó de ser solamente un cruce de eliminación directa para convertirse en una polémica global.

El reclamo de Noruega y la reacción de sus figuras

Los primeros en advertir la supuesta irregularidad fueron los propios futbolistas noruegos. El arquero Örjan Nyland señaló hacia arriba tras la acción, mientras Erling Haaland se acercó al árbitro para reclamar explicaciones. También el entrenador Stale Solbakken protestó desde el banco, convencido de que la jugada debía ser revisada.

El 2-1 de Inglaterra y la polémica por la que debió ser anulado. Video: @fifamedia

El eje del reclamo fue claro: si la pelota realmente impactó en un cable de la cámara aérea, la acción podría haber quedado afectada por un agente externo, una figura contemplada en las reglas del fútbol. En ese caso, el árbitro puede detener el juego y reanudarlo con balón a tierra, dependiendo de la naturaleza de la interferencia.

Inglaterra vs Noruega Foto: REUTERS

Sin embargo, el partido continuó. El VAR no llamó al juez principal para una revisión en campo y el gol fue convalidado. Esa decisión incrementó el enojo del seleccionado noruego, que entendió que la jugada merecía un análisis más profundo por la magnitud del momento.

La respuesta de FIFA: qué dijo el balón conectado

La controversia fue tan grande que la FIFA emitió una explicación durante el desarrollo del partido. El organismo sostuvo que los datos del Connected Ball, la pelota con sensores utilizada en la Copa del Mundo, no registraron ningún pico compatible con un impacto en el aire antes del gol inglés.

Según la comunicación atribuida a FIFA Media, el sensor del balón no mostró una alteración en el denominado “latido de la pelota”, por lo que no había evidencia tecnológica de que el esférico hubiera tocado el cable aéreo ni de que su movimiento se hubiera modificado por esa causa.

La explicación buscó cerrar la discusión desde el plano técnico, aunque no terminó de apagar el debate. Para Noruega, las imágenes televisivas parecían mostrar una variación extraña en la trayectoria del balón. Para la FIFA, en cambio, la tecnología disponible no respaldó esa percepción.

Qué dice el reglamento sobre un agente externo

El punto reglamentario que alimentó la discusión está relacionado con la figura del agente externo. De acuerdo con la IFAB, un agente externo puede ser una persona, un animal o incluso un objeto o estructura que no forme parte del juego y que interfiera en el desarrollo de una acción.

Inglaterra vs Noruega Foto: REUTERS

Las reglas indican que, si el juego se detiene por una interferencia externa mientras la pelota está en juego, la reanudación puede ser con balón a tierra en el lugar correspondiente. También existe una salvedad importante: si la interferencia no impide que un defensor o el arquero jueguen la pelota, el gol puede ser concedido en determinadas circunstancias.

Esa zona gris explica por qué la jugada generó tantas interpretaciones. El reclamo noruego apuntó a que el supuesto contacto alteró la acción previa al gol. La postura oficial, en cambio, se apoyó en la ausencia de evidencia tecnológica.

Bellingham, protagonista en medio del caos

Más allá de la controversia, Jude Bellingham volvió a ser decisivo para Inglaterra. El mediocampista apareció en el momento justo para marcar el empate y luego volvió a impactar en el resultado final, en una noche que lo consolidó como una de las grandes figuras del Mundial.

Para Inglaterra, la jugada representó el inicio de una remontada clave. Para Noruega, fue el punto de quiebre de una eliminación atravesada por la bronca y la sospecha. La diferencia entre ambas lecturas resume la tensión que generó uno de los episodios más comentados de la Copa.

Una polémica que seguirá dando que hablar

El fútbol moderno convive cada vez más con la tecnología: VAR, sensores, cámaras aéreas, chips y mediciones en tiempo real. Pero este caso demuestra que, incluso con herramientas de última generación, la interpretación humana y la percepción visual siguen teniendo peso en las grandes discusiones.

La FIFA defendió la validez del gol con datos del balón conectado. Noruega, en cambio, quedó con la sensación de que una interferencia externa pudo haber influido en una jugada determinante. En un Mundial donde cada detalle puede cambiar una historia, el supuesto cable sobre el campo se transformó en símbolo de una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede la tecnología cerrar una polémica?

Lo concreto es que Inglaterra avanzó, Noruega se despidió con enojo y el gol de Bellingham ya quedó instalado como uno de los momentos más debatidos del Mundial 2026.