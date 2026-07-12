Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: fecha, hora y estadio

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El Mundial 2026 le sigue regalando alegrías a la Selección Argentina, que le ganó 3 a 1 a Suiza, avanzó desde los cuartos de final y enfrentará a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo. En un partido sufrido, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez le dieron la victoria a los de Lionel Scaloni. Dan Ndoye lo había empatado a los 67’.

El encuentro disputado este sábado 11 de julio en Kansas definió mucho más que el pase de fase. El vencedor aseguró su lugar entre los cuatros mejores del torneo más importante del mundo.

La clasificación posiciona a Argentina en un cruce directo contra una selección de alto vuelo: Inglaterra terminó 1° del Grupo L con 7 puntos. En 16avos eliminó a RD del Congo al ganarle 2 a 1, en 8vos le ganó 3 a 2 a México y en cuartos de final derrotó 2 a 1 a Noruega en el alargue.

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Inglaterra

Con el resultado ya definido, el esquema quedó sellado: Argentina jugará la semifinal del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio a las 16:00hs en el Atlanta Stadium.

El ganador de este encuentro jugará la gran final contra quien salga victorioso del duelo entre Francia y España.

Semifinales Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales del Mundial 202 se jugarán el lunes 14 de julio a las 16:00 y el martes 15, también a las 16:00.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo los 44 eliminados hasta ahora son: