Los Pumas perdieron ante los All Blacks por la primera fecha del Rugby Championship

Fue 24-41 en un Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba colmado. Rodrigo Isgró, Tomás Albornoz y Joaquín Oviedo marcaron los tries argentinos.

Los Pumas vs All Blacks. Foto: Instagram @estadiokempesok

Los Pumas perdieron 24-41 ante los All Blacks, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Rugby Championship 2025 (también participan Australia y Sudáfrica) y disputado en un Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba colmado.

El seleccionado de Nueva Zelanda se puso en ventaja a los cuatro minutos, a través de un penal de Beauden Barrett. Rápidamente, llegó el primer try del encuentro, a través de Sevu Reece, mientras que Barret estampó el 10-0 tras meter la conversión.

La primera emoción para los dirigidos por Felipe Contempomi llegó promediando la primera parte. Rodrigo Isgró anotó el primer try de Los Pumas, mientras que Tomás Albornoz metió la conversión para quedar 10-7 abajo.

Diez minutos después, los All Blacks marcaron su segundo try, mientras que el combinado argentino respondió con un penal anotado por Albornoz y acercarse 17-10.

Los neozelandeses agrandaron la ventaja sobre el final del primer tiempo. Su tercer try llegó a través de Ardie Savea (Barret anotó la conversión), mientras que el cuarto lo hizo Sevu Reece (conversión de Barret) para que los primeros 40 minutos terminen 31-10 para los hombres de negro.

En el complemento, Albornoz puso en partido a Los Pumas con el segundo try argentino. También metió la conversión, para quedar a solo 14 puntos. Minutos más tarde, Joaquín Oviedo marcó un nuevo try para los de Contempomi, que se pusieron 31-24.

Los primeros puntos de los All Blacks en la segunda parte llegaron a los 68′, con el try de Samisoni Taukei’aho. Barret falló la conversión y los neozelandeses se escaparon a 8 puntos de ventaja.

A los 73′, otra vez Taukei’aho estiró la superioridad con un nuevo try (Barret volvió a errar) para el conjunto visitante y terminó de definir el partido.

