Panini hizo un anuncio importante sobre el álbum del Mundial 2026 y las figuritas: “En los próximos días...”

El ámbul oficial de figuritas de Panini para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: Panini

La pasión mundialista volvió a apoderarse de los argentinos. A poco tiempo del lanzamiento del álbum oficial del Mundial FIFA 2026, la demanda explotó en todo el país y generó una verdadera carrera por conseguir uno de los productos más buscados por coleccionistas y fanáticos del fútbol.

Frente a este escenario, Panini Argentina emitió una fuerte advertencia para proteger a los consumidores frente a prácticas abusivas, sobreprecios y posibles engaños que comenzaron a multiplicarse en distintos puntos de venta.

La empresa informó que en los próximos días reforzará la distribución de álbumes en kioscos y puestos de diarios de toda la Argentina con el objetivo de normalizar el abastecimiento y facilitar el acceso al producto oficial.

Panini informó que en los próximos días reforzará la distribución de álbumes en kioscos y puestos de diarios. Foto: Panini

“En los próximos días se estará reforzando la distribución de álbumes en kioscos de golosinas de todo el país para que puedas contar con tu álbum original del mercado argentino”, comunicó Panini, a través de sus redes sociales.

Panini busca frenar la venta de álbumes importados con sobreprecio

La compañía explicó que la medida también apunta a evitar que los consumidores recurran a ediciones alternativas provenientes de otros países, que comenzaron a aparecer en el mercado informal con valores considerablemente más elevados.

Según detalló la distribuidora, estos ejemplares no corresponden a la colección oficial comercializada en Argentina, presentan diferencias de idioma y formato, y suelen ofrecerse con importantes recargos.

Panini emitió una advertencia para proteger a los consumidores frente a posibles engaños y sobreprecios. Foto: Panini.

“En pocos días empezarás a verlo en tu punto de venta habitual sin necesidad de que tengas que recurrir a álbumes alternativos de otros países que se ofrecen informalmente en el mercado y que son diferentes que los de la colección lanzada en Argentina, en otro idioma y con sobreprecios”, indicó la empresa.

La advertencia sobre una estafa que se repite en distintos puntos de venta

Además de los sobreprecios, Panini alertó sobre una práctica que comenzó a detectarse en comercios: la comercialización de ejemplares identificados como “Muestra Gratis”. La firma recordó que estos álbumes promocionales están expresamente prohibidos para la venta y que ningún consumidor debería pagar por ellos.

Para reconocerlos, explicó que cuentan con un lomo de color naranja y una característica inconfundible: una franja negra cruzada en la contratapa con la leyenda “Muestra gratis prohibida su venta”. Desde la compañía remarcaron que, si el álbum posee esa identificación, no debe ser adquirido bajo ninguna circunstancia.

Cuál es el precio oficial del álbum del Mundial FIFA 2026 en Argentina

Con el objetivo de evitar abusos y brindar una referencia clara para los compradores, Panini también confirmó el precio sugerido para el álbum oficial del Mundial FIFA 2026.

La empresa estableció que el valor recomendado al público es de $12.000, tanto para la comercialización en kioscos y puestos de diarios de todo el país como para el canal digital que será reforzado en los próximos días. La decisión busca contener las diferencias de precios detectadas en algunos barrios y garantizar que los fanáticos puedan acceder al producto oficial sin pagar cifras excesivas.

Mientras la expectativa por la próxima Copa del Mundo sigue creciendo, el tradicional álbum vuelve a convertirse en un fenómeno de masas. Y en medio de la fiebre coleccionista, la recomendación de la empresa es clara: comprar únicamente ejemplares oficiales, verificar su autenticidad y respetar el precio sugerido para evitar caer en engaños o pagar de más.