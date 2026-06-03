Bombazo en la Selección Argentina: llamaron a Emiliano Buendía por una posible baja antes del Mundial 2026

Emiliano Buendía fue contactado por la Selección Argentina y permanece atento a una posible convocatoria de último momento para el Mundial 2026. Foto: Instagram / em10buendia.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina mantiene abiertas algunas incógnitas en torno al estado físico de varios futbolistas convocados. Aunque la lista definitiva ya fue presentada por Lionel Scaloni, el cuerpo técnico continúa monitoreando la evolución de las lesiones de algunos jugadores y no descarta realizar modificaciones de último momento.

Emiliano Buendía volvió a aparecer en escena. El mediocampista de Aston Villa recibió un llamado desde el entorno de la Selección para mantenerse en actividad y no tomarse vacaciones, ya que podría convertirse en una alternativa de emergencia si se produce alguna baja antes del debut mundialista que será el próximo martes 16 de junio a las 22.

Tras una destacada temporada en Aston Villa, Buendía se mantiene como una de las principales alternativas en caso de una baja por lesión. Foto: AFA.

Scaloni sigue de cerca el estado físico de Nicolás Paz

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa actualmente por el estado físico de Nicolás Paz. El joven mediocampista, una de las grandes apariciones del fútbol argentino en el último tiempo, arrastra una molestia en su rodilla izquierda y continúa realizando un tratamiento especial para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo.

Si bien desde la Selección transmiten tranquilidad y consideran que, por ahora, no existe riesgo concreto de que quede fuera de la convocatoria, los médicos y entrenadores siguen atentamente su evolución.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución física de Nicolás Paz, quien arrastra una molestia en la rodilla izquierda. Foto: Instagram / nicopaz1o.

Por este motivo, Buendía fue advertido de que permanezca preparado ante cualquier eventualidad. La intención de Scaloni es esperar hasta último momento para comprobar que todos los integrantes de la lista estén en condiciones de afrontar una competencia que exigirá una importante carga física.

La gran temporada de Buendía en Aston Villa

La posibilidad de una convocatoria de urgencia encuentra al futbolista marplatense en uno de los mejores momentos de su carrera. Durante la última temporada europea, Buendía fue una pieza fundamental en Aston Villa compartiendo plantel con el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez. El mediocampista disputó 54 encuentros oficiales, marcó 11 goles y entregó 9 asistencias, números que reflejan su influencia dentro del equipo inglés.

El Aston Villa de "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía, campeón de la Europa League 2025/26. Foto: Reuters (Umit Bektas)

Además, fue uno de los protagonistas de la histórica campaña que culminó con la conquista de la Europa League, un logro que elevó aún más su consideración dentro del fútbol europeo. Pese a ese rendimiento, el volante no logró ingresar en la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a la Argentina en el Mundial 2026.

La competencia en el mediocampo y la elección de Scaloni para el Mundial 2026

Uno de los factores que dejó a Buendía fuera de la nómina fue la fuerte competencia en una de las zonas con mayor cantidad de variantes dentro del seleccionado. Scaloni optó por incluir a futbolistas de experiencia internacional y decidió apostar nuevamente por Giovani Lo Celso, quien se perdió el Mundial de Qatar 2022 debido a una lesión que lo marginó de la histórica consagración de la Albiceleste.

La lista definitiva de 26 jugadores podría sufrir modificaciones si alguno de los convocados no llega en óptimas condiciones al inicio de la Copa del Mundo. Foto: AFA en X

Sin embargo, el buen presente del jugador de Aston Villa y las dudas físicas que afectan a algunos convocados mantienen abierta una pequeña posibilidad de ingresar en la lista antes del comienzo del certamen.

El historial de Buendía en la Selección Argentina

Aunque nunca logró consolidarse como una presencia habitual dentro de las convocatorias, Buendía ya tuvo experiencias con la camiseta argentina. Su primera citación llegó en 2022, en la previa del Mundial de Qatar. y en aquella oportunidad disputó algunos minutos frente a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

Emiliano Buendía, Aston Villa, Premier League. Foto: REUTERS

Posteriormente volvió a integrar una convocatoria durante el año pasado. Fue suplente en un encuentro ante Chile y más tarde sumó 20 minutos en un amistoso frente a Angola.

Desde entonces, no volvió a ser considerado para los compromisos oficiales del seleccionado mayor. Sin embargo, la cercanía del Mundial 2026 y las dudas físicas que aún existen dentro del plantel lo colocan nuevamente en el radar de Scaloni.