Dibu Martínez rompió el silencio y llevó calma antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

Emiliano Martínez Foto: Instagram @emi_martinez26

La Selección argentina ya transita los días más sensibles de la previa al Mundial 2026 y, en ese escenario, uno de los nombres que más atención concentra es el de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero campeón del mundo arrastra una lesión en una mano, pero en las últimas horas envió una señal que cambió el clima alrededor del equipo de Lionel Scaloni. En pleno campamento de preparación, y a pocos días del estreno de la Albiceleste, el marplatense dejó en claro que mantiene la confianza de poder estar disponible para el primer compromiso del torneo. La noticia no es menor: se trata de un futbolista clave por jerarquía, experiencia y peso emocional dentro de un plantel que intentará defender el título conseguido en Qatar 2022.

La frase del Dibu que bajó la tensión en la Selección argentina

En la previa de un entrenamiento en Kansas, Martínez fue consultado sobre su estado físico y dejó una respuesta breve, directa y cargada de optimismo: aseguró que llega. Esa reacción transmitió tranquilidad en un momento donde cualquier novedad médica adquiere enorme repercusión entre hinchas, cuerpo técnico y medios. Según los reportes publicados en las últimas horas, el arquero se mostró sereno, sin dramatizar la situación, y reforzó la idea de que el objetivo real está puesto en llegar de la mejor manera al estreno de Argentina en la Copa del Mundo. El equipo nacional debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, un compromiso que ya figura tanto en el calendario oficial de FIFA como en la programación informada por la AFA.

Dibu Martínez y un futuro incierto en Aston Villa Foto: Instagram @emi_martinez26

Qué lesión sufrió Dibu Martínez y por qué hoy se lo cuida al máximo

La alarma se encendió después de la final de la Europa League, cuando se conoció que Martínez había sufrido una lesión en un dedo de la mano derecha durante el calentamiento previo al partido. Aun con esa molestia, atajó el encuentro completo y luego reconoció que había sentido la dificultad desde antes del inicio. Distintos reportes indicaron que el diagnóstico fue una microfractura o fractura pequeña, sin necesidad de cirugía, aunque con tiempos de recuperación que obligan a extremar precauciones para no agravar el cuadro. Por eso, desde que se incorporó a los trabajos de la Selección en Estados Unidos, el arquero viene realizando movimientos controlados y tareas diferenciadas, con la intención de que la recuperación avance sin sobresaltos.

El plan de Scaloni: no arriesgarlo ahora para tenerlo listo en el momento clave

Dentro del cuerpo técnico argentino hay una decisión que parece firme: no exponer al arquero antes de tiempo. Por eso, todo indica que Martínez no sumará minutos en los amistosos previos ante Honduras e Islandia, programados en la última semana antes del inicio del Mundial. Esos partidos aparecen como una plataforma para que otros arqueros tengan rodaje, mientras el campeón del mundo enfoca su energía en recuperarse plenamente y quedar disponible para el debut oficial. Esta estrategia tiene lógica: uno de los mayores activos de la Selección es la solidez que transmite en los partidos grandes, y buena parte de esa seguridad se apoya en la presencia del Dibu bajo los tres palos. Argentina necesita llegar al 16 de junio con sus referentes en condiciones, y Martínez es uno de los imprescindibles.

Emiliano "Dibu" Martínez Foto: REUTERS

El camino de Argentina en el Grupo J ya está definido

La hoja de ruta de la Selección argentina en la fase de grupos ya fue oficializada. El debut será el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, luego llegará el choque contra Austria el 22 de junio en Dallas, y la tercera presentación será ante Jordania el 27 de junio, otra vez en Dallas. Tanto FIFA como la AFA publicaron ese cronograma, que marca el inicio del desafío más importante del ciclo: sostener el prestigio del campeón vigente en un formato de competencia exigente, con más equipos y una ruta larga rumbo a la definición. Por eso, el estado físico de las piezas determinantes se volvió una prioridad absoluta. Si el arquero titular logra estar desde el arranque, Argentina sumará algo más que una presencia técnica en el arco: incorporará a uno de sus líderes naturales en el comienzo del recorrido.

La noticia que Argentina necesitaba antes de empezar la defensa del título

A menos de dos semanas del estreno mundialista, el mensaje del Dibu llega en el momento exacto. La Selección todavía administra cargas, recupera futbolistas y ajusta detalles, pero la posibilidad concreta de contar con su arquero principal frente a Argelia cambia la perspectiva de la previa. No resuelve todo, claro, porque un Mundial siempre plantea nuevos desafíos, pero sí despeja una duda central en una zona determinante del equipo. Si no aparecen contratiempos de último momento, Argentina tendrá razones firmes para creer que uno de sus pilares estará listo cuando llegue la hora de salir a la cancha. Y para un seleccionado que sueña con otra copa inolvidable, esa es una noticia tan futbolística como emocional.