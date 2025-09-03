Cómo sigue la salud de Miguel Ángel Russo tras ser internado por una infección urinaria

El entrenador de 69 años pasó la noche en estado de observación en el sanatorio Fleni de Belgrano.

Miguel Ángel Russo en Boca Juniors. Foto: NA.

Miguel Ángel Russo pasó la noche internado en un sanatorio porteño luego de que los doctores le detecten una infección urinaria en el marco de un chequeo de rutina.

Si bien la noticia generó preocupación en Boca, desde el club se encargaron de llevar tranquilidad sobre la salud del entrenador de 69 años, quien permanece medicado y en estado de observación en una sala común del sanatorio Fleni de Belgrano.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Foto: NA

Russo ya se había realizado estudios la semana pasada, pero al descubrirse una infección, se le ordenó una medicación intravenosa. Los médicos controlarán su cuadro durante el día y, de no mediar inconvenientes, este miércoles recibirá el alta médica.

Boca vuelve a los entrenamientos sin Russo

Mientras tanto, el plantel de Boca regresará este miércoles a los entrenamientos a tres días de la victoria ante Aldosivi de Mar del Plata.

En ese contexto, los jugadores trabajarán bajo el mando del asistente técnico Claudio Úbeda el complejo deportivo de Ezeiza.

En Boca Boca esperan contar con Russo en el próximo partido del Torneo Clausura, que lo jugará ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el domingo 14 de septiembre a las 17.30.