Colapinto se divierte junto al hijo de Flavio Briatore mientras aguarda por la definición de su futuro en la Fórmula 1

El joven piloto argentino volvió a otra de sus pasiones: las motos de agua. En las redes sociales, el pilarense se mostró acompañado de Nathan, el progenitor del asesor ejecutivo de Alpine. Mirá las imágenes.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Leonhard Foeger)

Luego del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, donde finalizó décimo noveno, Franco Colapinto aprovechó sus días libres y se mostró acompañado de Nathan, el hijo de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

A través de sus redes sociales, Colapinto compartió una foto que publicó Nathan en su cuenta de Instagram, donde se los puede apreciar andando en moto acuático, algo que Franco ya hizo en el pasado junto a Bizarrap.

Nathan Briatore y Franco Colapinto. Foto: Instagram @francolapinto

La fotografía del piloto argentino y el hijo del asesor ejecutivo de Alpine se da en medio de algunos rumores que involucran a Colapinto y Paul Aron (piloto de reserva) en una dura batalla por una butaca en la escudería para 2026.

“Franco demostró algunas cosas buenas en los últimos dos fines de semana, es una opción para el equipo en 2026”, destacó Pierre Gasly, compañero de Colapinto, quien viene de renovar su contrato con la marca francesa.

Pierre Gasly destacó el trabajo de Franco Colapinto en Alpine. Foto: X AlpineF1Team

Recientemente, el pilarense remarcó el “liderazgo” del galo durante una entrevista: “Es un líder. El año pasado me tocó aprender todo de Alex (Albon, en Williams), desde comienzos de este año estuve aprendiendo de Pierre“.

El piloto argentino volverá a correr en la Fórmula 1 el próximo domingo 5 de octubre, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Singapur, a partir de las 09:00 (hora argentina), en el circuito de Marina Bay.

Fórmula 1: el calendario completo de 2025

5 de octubre : Gran Premio de Singapur

19 de octubre : Gran Premio de Estados Unidos (Austin)

26 de octubre : Gran Premio de México

9 de noviembre : Gran Premio de Brasil (San Pablo)

22 de noviembre : Gran Premio de Las Vegas

30 de noviembre : Gran Premio de Qatar (Lusail)

7 de diciembre: Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina)

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1