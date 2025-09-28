Colapinto se divierte junto al hijo de Flavio Briatore mientras aguarda por la definición de su futuro en la Fórmula 1
Luego del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, donde finalizó décimo noveno, Franco Colapinto aprovechó sus días libres y se mostró acompañado de Nathan, el hijo de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.
A través de sus redes sociales, Colapinto compartió una foto que publicó Nathan en su cuenta de Instagram, donde se los puede apreciar andando en moto acuático, algo que Franco ya hizo en el pasado junto a Bizarrap.
La fotografía del piloto argentino y el hijo del asesor ejecutivo de Alpine se da en medio de algunos rumores que involucran a Colapinto y Paul Aron (piloto de reserva) en una dura batalla por una butaca en la escudería para 2026.
“Franco demostró algunas cosas buenas en los últimos dos fines de semana, es una opción para el equipo en 2026”, destacó Pierre Gasly, compañero de Colapinto, quien viene de renovar su contrato con la marca francesa.
Recientemente, el pilarense remarcó el “liderazgo” del galo durante una entrevista: “Es un líder. El año pasado me tocó aprender todo de Alex (Albon, en Williams), desde comienzos de este año estuve aprendiendo de Pierre“.
El piloto argentino volverá a correr en la Fórmula 1 el próximo domingo 5 de octubre, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Singapur, a partir de las 09:00 (hora argentina), en el circuito de Marina Bay.
Fórmula 1: el calendario completo de 2025
- 5 de octubre: Gran Premio de Singapur
- 19 de octubre: Gran Premio de Estados Unidos (Austin)
- 26 de octubre: Gran Premio de México
- 9 de noviembre: Gran Premio de Brasil (San Pablo)
- 22 de noviembre: Gran Premio de Las Vegas
- 30 de noviembre: Gran Premio de Qatar (Lusail)
- 7 de diciembre: Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina)
Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1
- Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos
- Lando Norris (McLaren): 299
- Max Verstappen (Red Bull): 255
- George Russell (Mercedes): 212
- Charles Leclerc (Ferrari): 165
- Lewis Hamilton (Ferrari): 121
- Kimi Antonelli (Mercedes): 78
- Alexander Albon (Williams): 70
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 39
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 37
- Lance Stroll (Aston Martin): 32
- Carlos Sainz (Williams): 31
- Liam Lawson (Racing Bulls): 30
- Fernando Alonso (Aston Martin): 30
- Esteban Ocon (Haas): 28
- Pierre Gasly (Alpine): 20
- Yuki Tsunoda (Red Bull): 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18
- Oliver Bearman (Haas): 16
- Franco Colapinto (Alpine): 0
- Jack Doohan (Alpine): 0