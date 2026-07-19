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Franco Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

El italiano Kimi Antonelli ganó su sexta carrera en la temporada.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica. Foto: EFE
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El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica y sumó un punto en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

El argentino tuvo una gran largada que lo dejó en el puesto ocho y, tras el ingreso a los boxes, pudo finalizar las 44 vueltas del circuito de Spa-Francorchamps en la décima posición, seguido por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, al que aguantó en las últimas vueltas, en la lucha por ladécima posición.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica. Foto: REUTERS

El ganador de la carrera fue el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, con el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, en el segundo puesto y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en el tercer lugar. El británico George Russell, compañero de Antonelli, abandonó en la primera vuelta.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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