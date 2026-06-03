Scaloni activa un plan de emergencia en la Selección: los 5 nombres que pueden entrar de urgencia antes del Mundial

Entrenamiento de la Selección Argentina Foto: Instagram @afaseleccion

La Selección Argentina ya ingresó en la etapa donde cada pequeño detalle puede alterar el mapa final del plantel. Con la nómina oficial presentada ante FIFA y el debut cada vez más cerca, el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni activó un plan de contingencia para cubrir cualquier baja inesperada por lesión o inconveniente médico en las horas previas al estreno mundialista. La lógica es clara: en una competencia corta y de máxima exigencia, reaccionar rápido puede marcar la diferencia entre sostener una idea de juego o tener que improvisar.

Este movimiento no surge por casualidad ni responde a una alarma aislada. De acuerdo con la información publicada este 3 de junio de 2026, la estructura técnica de Argentina mantiene cinco futbolistas en estado de alerta, preparados para sumarse si alguno de los convocados no llega en condiciones. El reglamento de FIFA permite reemplazar a un jugador de la lista definitiva hasta 24 horas antes del primer partido, siempre que exista una lesión grave o enfermedad debidamente certificada.

Los 5 jugadores que quedaron en alerta para entrar de urgencia

La nómina paralela que maneja el seleccionado argentino está compuesta por Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Marcos Senesi, Máximo Perrone y Emiliano Buendía. Son cinco nombres de perfiles distintos, pensados para cubrir eventuales huecos en varias zonas del campo y sostener la flexibilidad táctica que Scaloni considera clave en este tipo de torneos.

Beltrán, arquero de River, aparece como alternativa para una posición muy sensible; Capaldo entrega versatilidad defensiva; Senesi ofrece experiencia y salida desde el fondo; Perrone representa una variante de circulación y control en la mitad; y Buendía suma desequilibrio, cambio de ritmo y lectura ofensiva en los metros finales. Lo importante no es solo el nombre propio, sino la idea detrás de esa selección: Argentina no quiere improvisar si aparece una urgencia.

Emiliano Buendía; futbolista. Foto: Instagram / em10buendia.

Además, varios de esos futbolistas ya habían sido incluidos previamente en la prelista de 55 jugadores enviada por Scaloni a FIFA, un paso reglamentario imprescindible para poder ejecutar cualquier cambio de último momento dentro de la normativa oficial. Es decir: no se trata de nombres lanzados al azar, sino de piezas contempladas con anticipación dentro del plan general del Mundial.

La situación de Nico Paz que encendió la atención del cuerpo técnico

Dentro de ese escenario de vigilancia médica, el caso que más atención genera es el de Nicolás Paz. El mediocampista ofensivo llegó a la concentración con molestias arrastradas desde su paso por el Como 1907 y, según reportes publicados este mismo miércoles, todavía no logra trabajar a la par del grupo con total normalidad. La preocupación gira alrededor de un traumatismo en la rodilla, con edema óseo y una pequeña fisura, un cuadro que obliga a monitoreo permanente.

Nico Paz en la Selección Argentina. Foto: Instagram @nicopaz1o

Ese contexto explica por qué el nombre de Emiliano Buendía empezó a ganar fuerza dentro del operativo de respaldo. La preocupación no implica una decisión tomada, pero sí refleja que el cuerpo técnico ya evalúa escenarios alternativos si la evolución de Paz no acompaña los tiempos que exige el calendario. En instancias como esta, el Mundial no espera: la recuperación física debe convivir con plazos reglamentarios y con la necesidad de llegar al debut con el plantel cerrado y competitivo.

La regla FIFA que sostiene este operativo silencioso de la Selección

En el Mundial 2026, las selecciones pueden presentar una lista final de 23 a 26 futbolistas, y solo tienen margen para modificarla con un jugador de la lista provisional si hay una lesión grave o enfermedad, siempre hasta 24 horas antes del primer encuentro. En el caso de los arqueros, la sustitución por lesión grave puede realizarse incluso durante la fase final. Ese marco regulatorio es el que justifica que Argentina haya dejado activos nombres de respaldo y les haya pedido mantenerse listos.

Entrenamiento de la Selección Argentina Foto: Instagram @afaseleccion

Por eso, más que una noticia aislada, este movimiento debe leerse como parte de una estrategia profesional y moderna. Las selecciones top ya no solo planifican el once titular: también diseñan una estructura de contingencia para responder a escenarios imprevistos sin perder equilibrio ni jerarquía. En un torneo de semejante exposición, la prevención vale casi tanto como el talento.

Argentina repite una fórmula que ya usó antes y que le dio respaldo

No es la primera vez que el cuerpo técnico argentino recurre a esta metodología. En la previa de Qatar 2022, Scaloni y sus colaboradores también habían definido una lista de respaldo con futbolistas preparados para ser convocados si aparecía una emergencia en la antesala del torneo. Aquella práctica dejó una enseñanza clara: en eventos de este nivel, la planificación no termina cuando se anuncia la lista definitiva.

La decisión actual confirma una marca registrada del ciclo: orden, previsión y control de variables. Aunque la base del equipo campeón se mantiene, el cuerpo técnico evita cualquier relajación. Y eso, en una Selección que compite para volver a pelear por todo, también construye confianza. Porque detrás de cada foto oficial y cada entrenamiento abierto, hay una planificación quirúrgica que busca que nada quede librado al azar.