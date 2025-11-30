Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto este domingo 30 de noviembre

Después de una Sprint Race difícil, el pilarense afrontará un nuevo desafío en el Circuito Internacional de Lusail. Los detalles.

Formula One F1 - Qatar Grand Prix - Lusail International Circuit, Lusail, Qatar - November 28, 2025 Alpine's Franco Colapinto arrives ahead of practice REUTERS/Rula Rouhana Foto: REUTERS

Este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar, una nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, que este domingo tiene su carrera final. La penúltima segunda fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: REUTERS

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Las Vegas.

A qué hora la carrera del Gran Premio de Qatar de la F1

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00 horas

El piloto argentino de Alpine expresó su malestar tras su performance. Foto: Twitter @AlpineArg_

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.