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De tal palo, tal astilla: quiénes son los padres e hijos que disputaron un Mundial

Son varios los apellidos que hicieron historia en la Copa del Mundo. Entre goles, talento y herencia deportiva, estas familias construyeron un lugar único dentro de la historia de los Mundiales. Un repaso por todos ellos, con los casos de Argentina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Padres e hijos que disputaron un Mundial.
Padres e hijos que disputaron un Mundial. Foto: Redes sociales
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A lo largo de la historia de los Mundiales, el fútbol dejó escenas inolvidables que no solo se explican por los resultados o por los goles, sino también por los vínculos que atraviesan generaciones. Entre las curiosidades más fascinantes de la Copa del Mundo aparecen los casos de padres e hijos que lograron disputar el torneo más importante del planeta, una rareza que combina talento, herencia deportiva y una fuerte carga simbólica.

En ese cruce entre apellido, camiseta y memoria colectiva, los jugadores mundialistas se convierten en protagonistas de historias que van mucho más allá de una sola edición, representando mucho más que una coincidencia estadística: forman parte del legado familiar y alimentan verdaderas dinastías que dejaron su marca en distintas épocas.

Desde figuras que repitieron el camino de sus padres hasta apellidos que volvieron a aparecer décadas después en una nueva Copa del Mundo, un repaso por esos padres e hijos que llegaron al Mundial y construyeron un capítulo especial dentro del fútbol.

Padres e hijos de América: quiénes participaron, desde Argentina hasta México

Argentina

Diego “Cholo” Simeone representó a la Selección Argentina en los Mundiales de EEUU 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Su hijo, Giuliano, debuta en la Copa del Mundo de 2026.

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La “Albiceleste” tiene otro caso de padre e hijo: Pablo Paz formó parte del combinado nacional en el Mundial de Francia 1998, mientras que Nico se sumará a esta tradición familiar en la actual Copa del Mundo.

Diego y Giuliano Simeone. Foto: Instagram @giulisimeone

Brasil

Mazinho jugó la camiseta de Brasil el Mundial de Italia 1990 y salió campeón en EEUU 1994. Por su parte, su hijo Thiago Alcántara representó a la Selección de España en Rusia 2018.

Uruguay

Pablo Forlán jugó con la Selección uruguaya los Mundiales de Inglaterra 1966 y Alemania 1974, mientras que su hijo Diego Forlán jugó en Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 (fue Balón de Oro) y Brasil 2014.

Costa Rica

Alexandre Guimaraes disputó el Mundial de Italia 90 como jugador y también fue el entrenador de “La Sele” en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Su hijo Celso Borges participó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Estados Unidos

Claudio Reyna participó en cuatro Mundiales: EEUU 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Por su parte, su hijo Giovanni ya participó en Qatar 2022 y disputa la Copa del Mundo 2026.

México

México tiene un caso de tres generaciones: el abuelo, Tomás Balcázar (Suiza 1954), el padre, Javier Hernández Gutiérrez (México 1986), y el hijo, Javier “Chicharito” Hernández (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) dijeron presente en distintas copas del mundo.

Legado mundialista: qué familias europeas lograron que dos generaciones disputen un Mundial

Francia

Francia tiene tres casos de familias mundialistas. Por un lado están los Djorkaeff: Jean (padre) disputó el Mundial de Inglaterra 1966, mientras que su hijo Youri fue parte de la selección francesa campeona en 1998 y también jugó la Copa del Mundo de 2002.

En tanto, Lilian Thuram fue campeón del mundo con Francia en 1998, mientras que su hijo Marcus ya participó en el Mundial de Qatar 2022 y también participa en el de 2026.

Luego queda el caso de Zinedine Zidane, que también se coronó en el ‘98 y disputó además los Mundiales de 2002 y 2006. Por su parte, su hijo Luca debuta en la Copa del Mundo de 2026, pero representando a Argelia.

Zinedine Zidane y su hijo Luca. Foto: Instagram @luca

Dinamarca

El legendario arquero Peter Schmeichel jugó el Mundial de Francia 1998, mientras que su hijo Kasper siguió sus pasos en el arco danés y participó en la máxima cita en dos ocasiones: en Rusia 2018 y en Qatar 2022.

España

Manuel Sanchís estuvo presente en Inglaterra 1966 y su hijo Manolo participó de la Copa del Mundo de Italia 1990.

Noruega

El noruego Alf-Inge Haaland jugó en el Mundial de 1994, mientras que su hijo Erling, una de las más grandes estrellas del fútbol moderno, se estrena en la Copa del Mundo de 2026.

Países Bajos

Danny y Daley Blind poseen un apellido histórico en Países Bajos: el padre jugó los Mundiales de 1990 y 1994, mientras que el hijo Daley se convirtió en un pilar de la “Naranja mecánica”, permitiéndole jugar los torneos de 2014 y 2022.

Italia

Cesare Maldini jugó el Mundial de Chile 1962 y su hijo Paolo, una de las grandes leyendas no sólo del fútbol italiano sino también del deporte en general, disputó el máximo torneo de selecciones en múltiples ocasiones: 1990, 1994, 1998 y 2002.

Mundial 2026Diego SimeoneGiuliano Simeone
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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