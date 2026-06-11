Marcos Senesi será el jugador 26 de la Selección Argentina: reemplazará a Leonardi Balerdi y jugará el Mundial

Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026. Foto: X @Argentina

Lionel Scaloni confirmó este jueves quién será el futbolista 26 de la Selección Argentina en el Mundial 2026: se trata de Marcos Senesi, quien recientemente fichó por el Tottenham Hotspur, después de una excelente temporada en el Bournemouth, disputando la Premier League.

El zaguero central de 29 años, surgido de San Lorenzo de Almagro, reemplazará a Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro muscular en el sóleo de su pierna derecha durante un entrenamiento de la “Albiceleste” en Kansas, la sede de “Scaloneta” en Estados Unidos.

#SelecciónMayor El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/yL113my5SL — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 11, 2026

“El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026″, comunicó la Selección Argentina, a través de sus redes sociales para confirmar al reemplazante del defensor surgido de Boca Juniors.

Marcos Senesi era una de las grandes sorpresas afuera de la lista de 26 convocados de Scaloni, después de tener una brillante temporada con los “Cherrys”, siendo una de las máximas figuras del conjunto dirigido por el técnico español Andoni Iraola.

Marcos Senesi se convirtió en nuevo refuerzo de Tottenham y será compañero de “Cuti” Romero

El zaguero central viene de tener una muy buena temporada en el Bournemouth, con el que terminó sexto en la Premier League y consiguió una histórica clasificación a la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del “Viejo Continente”.

Marcos Senesi brilló en Bournemouth y se convirtió en nuevo refuerzo del Tottenham Hotspur. Foto: Reuters (Andrew Couldridge)

Las increíbles actuaciones que tuvo el futbolista surgido de San Lorenzo de Almagro despertaron el interés del “Big Six de Inglaterra”. Sin embargo, fue Tottenham quien se quedó con los servicios de Senesi, quien llegó libre del equipo del condado de Dorset.

El futbolista con pasos por San Lorenzo, Feyenoord (Países Bajos) y Bournemouth será compañero de Cristian “Cuti” Romero, el uruguayo Rodrigo Bentancur y el brasileño Richarlison en los “Spurs”, que esta temporada evitaron el descenso al Championship.

La lista convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina y Marcos Senesi.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José López y Lautaro Martínez.

El calendario de la Selección Argentina en el Mundial 2026