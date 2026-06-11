Marcos Senesi será el jugador 26 de la Selección Argentina: reemplazará a Leonardi Balerdi y jugará el Mundial

Lionel Scaloni confirmó este jueves quién será el futbolista 26 de la Selección Argentina en el Mundial 2026: se trata de Marcos Senesi, quien recientemente fichó por el Tottenham Hotspur, después de una excelente temporada en el Bournemouth, disputando la Premier League.
El zaguero central de 29 años, surgido de San Lorenzo de Almagro, reemplazará a Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro muscular en el sóleo de su pierna derecha durante un entrenamiento de la “Albiceleste” en Kansas, la sede de “Scaloneta” en Estados Unidos.
#SelecciónMayor El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/yL113my5SL— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 11, 2026
“El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026″, comunicó la Selección Argentina, a través de sus redes sociales para confirmar al reemplazante del defensor surgido de Boca Juniors.
Marcos Senesi era una de las grandes sorpresas afuera de la lista de 26 convocados de Scaloni, después de tener una brillante temporada con los “Cherrys”, siendo una de las máximas figuras del conjunto dirigido por el técnico español Andoni Iraola.
Marcos Senesi se convirtió en nuevo refuerzo de Tottenham y será compañero de “Cuti” Romero
El zaguero central viene de tener una muy buena temporada en el Bournemouth, con el que terminó sexto en la Premier League y consiguió una histórica clasificación a la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del “Viejo Continente”.
Las increíbles actuaciones que tuvo el futbolista surgido de San Lorenzo de Almagro despertaron el interés del “Big Six de Inglaterra”. Sin embargo, fue Tottenham quien se quedó con los servicios de Senesi, quien llegó libre del equipo del condado de Dorset.
El futbolista con pasos por San Lorenzo, Feyenoord (Países Bajos) y Bournemouth será compañero de Cristian “Cuti” Romero, el uruguayo Rodrigo Bentancur y el brasileño Richarlison en los “Spurs”, que esta temporada evitaron el descenso al Championship.
La lista convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
Defensores: Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina y Marcos Senesi.
Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.
Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José López y Lautaro Martínez.
El calendario de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- Martes 16 de junio del 2026: Argentina vs. Argelia, a las 22:00 horas, en el Kansas City Stadium
- Lunes 22 de junio del 2026: Argentina vs. Austria, a las 14:00 horas, en el Dallas Stadium
- Sábado 27 de junio del 2026: Argentina vs. Jordania, a las 23:00 horas, en el Dallas Stadium