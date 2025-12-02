¿Apostar a la suerte?: cuál sería el grupo más difícil que podría tener la Selección Argentina en el Mundial 2026

Este viernes se conocerán los rivales de la Selección Argentina en la primera fase del Mundial del año próximo. Comienzan las especulaciones de los posibles rivales de la Argentina.

La expectativa está al rojo vivo por el sorteo del Mundial. Foto: REUTERS

A menos de 200 días para que empiece a rodar la pelota en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y con el sorteo de la fase de grupos el próximo viernes 5 de diciembre, la expectativa por saber cuáles serán los rivales de la Selección Argentina está al rojo vivo.

Este viernes se conocerán los tres equipos que los dirigidos por Lionel Scaloni deberán enfrentar al comienzo del Mundial. En caso de salir victoriosa y quedar posicionada entre las dos mejores selecciones de su grupo, Argentina se clasificaría a los 16avos de final, una instancia que debuta en el certamen de 2026.

Los rivales que le podrían tocar a la Selección Argentina. Foto: NA.

Cuál sería el peor grupo que le podría tocar a la Argentina

Ya se sabe cómo quedaron distribuidos los bombos del Mundial, es decir, quiénes serán cabeza de serie, quiénes irán al bombo dos, al tres y al cuatro.

Argentina, por ser uno de los 12 seleccionados cabeza de serie, no se enfrentará contra ninguno de los otros 11 cabezas de serie. Esto se traduce en que en primera fase no tendrá que verse las caras contra ninguno de estos equipos:

Estados Unidos (anfitrión) México (anfitrión) Canadá (anfitrión) España Francia Inglaterra Brasil Alemania Países Bajos Portugal Bélgica

Sí Argentina se tendrá que enfrentar con un rival del bombo dos, uno del tres y uno del cuatro. Cabe recordar que el bombo cuatro aún no está completo, dado que hay 42 de las 48 selecciones clasificadas al Mundial, y restan definir seis cupos del repechaje, que irán a parar a este mencionado bombo cuatro.

Así, con las especulaciones del caso, Argentina podría padecer un sorteo desfavorable y tener que enfrentarse, por ejemplo, con Croacia o Marruecos (bombo dos), Noruega, Egipto o Argelia (bombo tres) e Italia (si es que clasifica, del bombo cuatro). Claramente, este sorteo sería muy desfavorable para la selección nacional. Un caso concreto, con los ya clasificados, podría reunir a los siguientes equipos:

Argentina

Croacia

Noruega

Ghana

El rival a evitar, la Noruega de Erling Haaland. Foto: X/@Mario___RM

¿Y el mejor grupo que le podría tocar a la Argentina?

Ya se sabe que en el fútbol quien “ríe primero” tiene muchas chances de perder, pero lo cierto es que -así como se especula con los rivales más difíciles- también se puede pensar en los rivales que -en los papeles- parecerían ser los más accesibles.

Siguiendo esta lógica, Argentina podría enfrentarse en fase de grupos con los siguientes equipos: Irán o Australia (bombo dos), Panamá, Uzbekistán, Qatar o Sudáfrica (bombo tres), Cabo Verde, Jordania, Curazao, Haití, Nueva Zelanda o si clasifican, Surinam o Nueva Caledonia, aunque estos dos es poco probable que sobrevivan al repechaje del Mundial.

Un potencial grupo accesible de la Argentina podría ser de la siguiente manera:

Argentina

Irán

Panamá

Nueva Zelanda

Argentina podría enfrentarse a Panamá, un rival ya conocido y que en la previa parece más accesible. Foto: Reuters.

Todo está por verse y se resolverá en horas, sea como fuese el sorteo, Argentina espera con ansias contra qué rivales se enfrentará para defender su título conseguido en Qatar 2022.