Sergio Ramos y sus intenciones de comprar el club de sus inicios:

Sergio Ramos. Foto: Instagram @sergioramos

Sergio Ramos mantiene firme sus intenciones de comprar al Sevilla, el club que lo formó como futbolista, tal como expresó en una reunión mantenida con los accionistas.

El ex jugador del Real Madrid y PSG, entre otros clubes, se metió de lleno en el proceso de venta en el que está inmerso el club andaluz, cuando trascendió la oferta que, al frente de un grupo de inversores, había presentado a algunos de los principales accionistas del club, quienes, sin embargo, negociaban por entonces con un fondo estadounidense.

Sergio Ramos. Foto: REUTERS

Fuentes informaron que Ramos y sus socios estan dispuestos a desembolsar más de 400 millones de euros, aunque un documento de exclusividad en la negociación obligaba a los vendedores a no avanzar en la operación mientras persistiese el interés de los norteamericanos.

El grupo inversor estadounidense desistió de la compra en los primeros días del 2026, pero no para dejar el camino libre a Sergio Ramos, sino porque los actuales dueños del Sevilla iniciaron negociaciones con un segundo fondo estadounidense.

Sergio Ramos regresó a Sevilla. Foto: Instagram @sergioramos.

En principio, el deseo de los dueños del club es venderlo preferentemente a un comprador extranjero, como quedó patente con su expeditivo rechazo de la oferta presentada la pasada primavera por los empresarios sevillanos Antonio Lappí y Fede Quintero.

A pesar de ello, Sergio Ramos quiso reactivar la operación esta semana, para lo que viajó a Sevilla en compañía del abogado Julio Senn y mantuvo una reunión informal con representantes de las familias Carrión y Alés, que estuvieron asesorados por el letrado Pérez Solano.