La Fórmula 1 implementará un sistema con inteligencia artificial para controlar los límites de pista. Foto: X @F1

La Fórmula 1 avanza hacia una transformación tecnológica clave con la incorporación de un sistema inteligente que permitirá controlar de manera automatizada los límites de pista. La herramienta, denominada Every Car All Turns (ECAT), analizará en tiempo real el comportamiento de todos los monoplazas en cada sector del circuito.

El debate sobre los límites de pista se intensificó en los últimos años y tuvo uno de sus puntos más críticos en 2023. En competencias como el Gran Premio de Austria, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) debió revisar cientos de maniobras bajo investigación, lo que evidenció las limitaciones de los métodos tradicionales de control.

La Fórmula 1 avanza hacia una transformación tecnológica clave con la incorporación de un sistema inteligente. Foto: X @F1

Frente a este escenario, el organismo trabajó junto a empresas tecnológicas para optimizar RaceWatch, el sistema utilizado por los comisarios y la dirección de carrera, con el objetivo de automatizar la detección de infracciones y reducir la carga operativa durante los fines de semana de competencia.

Según informó el sitio especializado ‘Motorsport’, la aplicación de herramientas basadas en visión artificial ya permitió disminuir de forma significativa los casos que requieren análisis manual. El sistema identifica la posición de los autos mediante cámaras y referencias visuales, y determina con precisión si exceden los límites establecidos.

La aplicación en visión artificial ya permitió disminuir de forma significativa los casos que requieren análisis manual. Foto: X @F1

El avance no solo agiliza la toma de decisiones, sino que también aporta mayor consistencia en los criterios aplicados. Las alertas se generan en cuestión de segundos, facilitando la labor de los comisarios. Además, los equipos podrán recibir evidencia visual de las posibles infracciones casi de inmediato, lo que apunta a un proceso más transparente y dinámico, evitando demoras en la validación de incidentes.

La plataforma se apoya en procesadores de alto rendimiento capaces de analizar grandes volúmenes de datos en simultáneo, lo que permite evaluar cada acción en pista con mayor precisión y sin retrasos significativos.

Las alertas se generan en cuestión de segundos y los equipos podrán recibir evidencia visual casi de inmediato. Foto: X @F1

“En lo que estamos trabajando para este año es en un sistema centralizado de control de las cámaras”, explicó Chris Bentley, referente tecnológico de la FIA. Y agregó: “Podremos distribuir el procesamiento y aumentar la cantidad de datos analizados”.

El concepto ECAT propone un monitoreo integral: cada auto, en cada curva y en todo momento. El sistema compara el comportamiento de los monoplazas con patrones predefinidos y detecta cualquier desviación relevante.

El sistema compara el comportamiento de los monoplazas con patrones predefinidos y detecta cualquier desviación relevante. Foto: X @F1

“Si un coche se desvía de la línea ideal, potencialmente recorrerá más distancia”, detalló Bentley. “La idea es que el sistema nos diga lo que está sucediendo, en lugar de tener que buscarlo manualmente”, señaló.

El fin de las principales controversias dentro de la Fórmula 1

Con esta innovación, la FIA busca reducir uno de los principales focos de controversia en la categoría. La combinación de inteligencia artificial, análisis de datos y automatización promete un control más eficiente, preciso y transparente en cada carrera.

La combinación de IA, análisis de datos y automatización promete un control más preciso y transparente. Foto: X @F1

Otro de los ejes del proyecto es la construcción de un modelo virtual de la pista en tiempo real. A partir de datos de posicionamiento, tiempos y trayectorias, el sistema recrea el movimiento de cada auto con alta exactitud.

“Esto nos permite utilizar todos los datos disponibles para empezar a analizar las líneas blancas alrededor de la pista, incluso en los puntos que no están cubiertos por una cámara”, concluyó Bentley, subrayando que el nuevo esquema no dependerá exclusivamente de la cobertura visual tradicional.