Austria, rival de Argentina en fase de grupos, pierde a una de sus figuras para el Mundial: ¿qué le pasó?

Christoph Baumgartner en la Selección de Austria. Foto: X

Christoph Baumgartner, uno de los jugadores más destacados de la selección de Austria, rival de Argentina en la fase de grupos del Mundial, se perderá la Copa del Mundo por una lesión muscular, en una noticia que repercute de lleno en el equipo de Lionel Scaloni.

El jugador sufrió la lesión durante el calentamiento antes del último amistoso ante Túnez en Viena, cuando sintió un pinchazo en el muslo derecho al efectuar un disparo.

El jugador abandonó la entrada en calor y las primeras versiones médicas ya apuntaban a una lesión importante, algo que fue confirmado en la resonancia magnética.

El futbolista de 26 años llegaba al Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera y era una pieza clave en el esquema ofensivo austríaco.

Esta temporada con el Leipzig marcó 17 goles y dio 9 asistencias en competiciones oficiales y en la selección austríaca era un jugador clave tanto por su capacidad de asociación como su facilidad para marcar llegando desde atrás.

El último amistoso antes del Mundial

Tras la lesión de una de sus figuras, Austria logró una sufrida victoria ante Túnez (1-0) en su último amistoso antes del Mundial, en un partido que dejó a Rangnick con más dudas que certezas sobre el once inicial.

Formación de Austria. Foto: REUTERS

El experimentado David Alaba “notó algo muscular, espero que sea solo una contractura”, explicó el seleccionador.

El central jugó de titular, pero no disputó la segunda parte debido a esas molestias, que hoy se han confirmado que no son de importancia.

En el amistoso frente a Túnez, Austria mostró dos caras, con una primera mitad en la que sufrió más de lo esperado pero fue ayudado por la suerte, ya que los africanos estrellaron tres remates en los palos.

Amistoso entre Austria y Túnez. Foto: @oefb1904

Además, Konrad Laimer, el jugador del Bayern Munich y otra de las grandes estrellas del equipo que buscará dar el golpe en el grupo de Argentina, fue expulsado tras una mano cuando era el último hombre.

La segunda parte, con Austria jugando con diez, dejó sensaciones mucho más positivas.

La entrada del central del Lens, Kevin Danso; el lateral del Mainz 05, Philipp Mwene; del mediocampista del Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka; y los delantero Sasa Kalajdzic (Wolverhampton) y Paul Wanner (PSV) dieron mucha movilidad y dinamismo al equipo.

Amistoso entre Austria y Túnez. Foto: @oefb1904

El buen juego de Austria con los cambios dejó abierta la lucha por estar en el once inicial: “El partido ha vuelto a barajar las cartas”, resumió el ex entrenador del Manchester United.

El autor del único gol fue Marcel Sabitzer, el todo terreno del Borussia Dortmund, quien confirmó su gran momento y ratificó que deberá tener más responsabilidad ante la ausencia de Baumgartner.