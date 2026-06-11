El perfil de Marcos Senesi, el último convocado de Scaloni para el Mundial 2026: carrera, estadísticas y clubes en los que jugó

Marcos Senesi; Bournemouth. Foto: Instagram @afcb

La Selección Argentina definió su plantel para el Mundial 2026 y el último casillero en defensa quedó para Marcos Senesi, quien reemplaza a Leonardo Balerdi tras la decisión final de Lionel Scaloni. El entrenador apostó por reforzar la zaga central después del último amistoso y eligió a un futbolista en pleno ascenso en la Premier League.

El propio Scaloni había anticipado que se tomaría más tiempo para cerrar la lista tras la victoria frente a Islandia. Aunque en el radar aparecían otras opciones, el rendimiento del equipo terminó inclinando la balanza hacia un defensor con buen presente internacional y características físicas y técnicas que encajan en su idea.

Senesi, de San Lorenzo a Europa

Senesi, nacido en Concordia, se formó en San Lorenzo, donde debutó en Primera en 2016. Su evolución fue sostenida y lo llevó a convertirse en una de las promesas más sólidas del fútbol argentino, lo que despertó rápidamente el interés de Europa.

En 2019 dio el primer gran salto al firmar con Feyenoord, que invirtió 7 millones de euros por su ficha. En Países Bajos se consolidó con continuidad y protagonismo, disputando más de cien partidos y participando de torneos internacionales durante tres temporadas.

Uno de sus puntos más altos en el fútbol neerlandés fue la campaña que llevó al club a la final de la UEFA Europa Conference League en 2022. Allí se destacó por su salida limpia desde el fondo, liderazgo defensivo y solidez en los duelos individuales, cualidades que comenzaron a posicionarlo en ligas más competitivas.

Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026. Foto: X @Argentina

Ese mismo año llegó a la Premier League para jugar en Bournemouth, que pagó 15 millones de euros. La adaptación fue inmediata: se convirtió en una pieza clave y en uno de los referentes defensivos del equipo durante varias temporadas.

En su última campaña, sus números lo colocaron entre los centrales más influyentes del torneo: superó los 2.300 pases completados y se destacó en intercepciones, despejes y bloqueos. Además, aportó en ataque con asistencias, una faceta poco habitual para su posición.

Su rendimiento fue determinante para que Bournemouth alcanzara por primera vez competencias europeas, lo que elevó aún más su perfil dentro del mercado inglés. Ese salto le abrió las puertas de un club de mayor exigencia.

Ahora, Senesi continuará su carrera en Tottenham, donde compartirá defensa con Cristian “Cuti” Romero. Esta posible sociedad también es observada por el cuerpo técnico de la Selección, que proyecta variantes para el futuro inmediato del equipo.

Su vínculo con la Selección Argentina comenzó a consolidarse en 2022, cuando fue convocado para la Finalissima ante Italia. Desde entonces, se mantuvo en la órbita de Scaloni hasta quedarse con un lugar en la lista mundialista.

Marcos Senesi, Arsenal vs Bournemouth, Premier League. REUTERS

Los números de la carrera de Marcos Senesi

Partidos jugados: 317

Goles convertidos: 16

Desglose por equipo: