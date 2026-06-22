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Del penal errado de Messi al “elijo creer”: los mejores memes de Argentina-Austria, por el Grupo J del Mundial 2026

Las redes sociales se inundaron de humor, donde los hinchas argentinos convirtieron el encuentro de la “Albiceleste” en un festival de memes que mezcla ansiedad, confianza y mucha ironía.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Argentina vs Austria por el Grupo J.
Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: REUTERS
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El partido entre la Selección Argentina y Austria no solo se vive en el campo de juego o en la televisión, sino que el Mundial 2026 también se juega en las redes sociales.

En X (ex Twitter), el termómetro emocional de los hinchas se tradujo en una ola de memes que combinan ansiedad, humor y referencias futboleras clásicas. Como suele ocurrir en cada presentación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, la creatividad digital volvió a destacar en la previa y durante el partido.

La expectativa por una nueva presentación de la Scaloneta se trasladó a las redes sociales, donde el humor volvió a ser protagonista de la previa. Foto: X (Twitter).

Entre los contenidos más compartidos aparecen los tradicionales memes de “previa sufrida”, donde los usuarios exageran la tensión previa al inicio del encuentro, y aquellos que apelan a la confianza en el rendimiento del equipo argentino, muchas veces acompañados por imágenes de figuras históricas del fútbol nacional o escenas de celebraciones recientes.

Los mejores memes de Argentina-Austria en el Mundial 2026

Los memes de Argentina vs Austria. Foto: Captura X
Los memes de Argentina vs Austria. Foto: Captura X
Los mejores memes de Argentina-Austria. Foto: X (Twitter).
Los mejores memes de Argentina-Austria. Foto: X (Twitter).
Los mejores memes de Argentina-Austria. Foto: X (Twitter).
Los mejores memes de Argentina-Austria. Foto: X (Twitter).
Los mejores memes de Argentina-Austria. Foto: X (Twitter).
Los mejores memes de Argentina-Austria. Foto: X (Twitter).
Los mejores memes de Argentina-Austria. Foto: X (Twitter).

Argentina vs Austria en el Mundial 2026: dónde ver en TV y online

¿Por dónde ver en vivo Argentina vs. Austria, por Mundial 2026?

El encuentro entre Argentina y Austria se podrá ver en directo por DGO, Disney+, Telefe, TV Pública AR, TyC Sports, disponible en televisión en directo. Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Austria, por Mundial 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Mohamed Omar, Amin, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección AustriaMemes
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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