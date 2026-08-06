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Franco Colapinto denunció un robo durante sus vacaciones por el parate de la Fórmula 1: “Ni la matera dejaron, loco”

A través de sus redes sociales, el piloto de Alpine reveló que fue víctima de un robo en Italia. A pesar de la bronca por la situación, el argentino encontró espacio para el humor despertando sonrisas y mensajes de apoyo de sus seguidores de Instagram.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Franco Colapinto denunció un robo durante sus vacaciones por el parate de la Fórmula 1.
Franco Colapinto denunció un robo durante sus vacaciones por el parate de la Fórmula 1. Foto: REUTERS
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Mientras aprovecha el receso de mitad de temporada de la Fórmula 1 para descansar y recargar energías, Franco Colapinto vivió una situación tan inesperada como desagradable. El piloto argentino de Alpine reveló a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo durante sus vacaciones en Italia y compartió su malestar con sus seguidores.

La noticia salió a la luz mediante una publicación en Instagram, donde el joven corredor mostró algunas imágenes de su descanso. Sin embargo, el tono relajado del posteo cambió abruptamente con un mensaje que sorprendió a sus fanáticos. “Últimas fotos de esta ropa, mate, etc., etc. ¡Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten!”, escribió Colapinto junto a emojis que reflejaban su enojo por la pérdida de sus pertenencias.

Franco Colapinto denunció en redes sociales que le robaron sus pertenencias

Lejos de quedarse ahí, el argentino volvió a referirse al episodio en una historia de Instagram. Con una mezcla de ironía y resignación, lanzó una frase que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. “Y quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino...”, publicó el piloto, generando miles de reacciones y comentarios.

Franco Colapinto denunció que fue víctima de robo durante sus vacaciones en Italia. Foto: Instagram francolapinto

Hasta el momento, Colapinto no brindó detalles sobre cómo ocurrió el robo ni en qué circunstancias se produjo. Sin embargo, por el tono de sus publicaciones, no parecería tratarse de un hecho traumático más allá de la pérdida de objetos personales.

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El llamativo comentario sobre el mate que se volvió viral

A pesar de la bronca por la situación, el piloto también encontró espacio para el humor. Entre los elementos sustraídos había artículos muy ligados a sus costumbres argentinas, algo que no dejó pasar en sus redes. “Plis, ni la matera dejaron, loco. Estoy seguro de que no les va a gustar el mate”, escribió, despertando sonrisas y mensajes de apoyo de sus seguidores.

Los fanáticos de Colapinto reaccionaron rápidamente y llenaron las publicaciones de comentarios solidarios, lamentando el mal momento que atraviesa una de las principales promesas del automovilismo argentino en la máxima categoría.

Entre los elementos sustraídos a Franco Colapinto había artículos muy ligados a sus costumbres argentinas. Foto: REUTERS

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

El episodio ocurrió en medio del tradicional parate de la Fórmula 1, período en el que los pilotos aprovechan para desconectarse de la exigente agenda del campeonato y disfrutar de unos días de vacaciones.

“Amo el verano, es mi época favorita del año. Espero con muchas ganas poder recargar energías después de las carreras. Fue una primera parte de la temporada bastante intensa y la segunda será todavía más exigente”, había expresado días antes Colapinto.

"Fue una primera parte de la temporada bastante intensa y la segunda será todavía más exigente”, confesó Colapinto. Foto: X @AlpineF1Team

Además, explicó que durante estas semanas buscará combinar descanso y preparación física: “Quiero descansar un poco, entrenar, hacer algunos training camps y volver más fuerte, con mejoras en el auto y, ojalá, siendo más rápidos en esta segunda parte del año”.

Tras este inesperado contratiempo fuera de las pistas, el argentino intentará dar vuelta la página y enfocarse nuevamente en la competencia. Su actividad oficial en la Fórmula 1 regresará con el Gran Premio de Países Bajos, que comenzará el 21 de agosto y contará con formato sprint, una modalidad que reduce el tiempo de preparación al disponer de una sola sesión de entrenamientos libres.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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