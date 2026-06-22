La Scaloneta y una tradición inquebrantable: se conoció cuántos kilos de yerba llevó la Selección Argentina al Mundial 2026

El dato se conoció a través del histórico utilero de la Albiceleste, quien detalló la logística detrás de uno de los hábitos del equipo. Foto: Instagram / lionelmessi.

Mientras la Selección Argentina concentra toda su atención en el desempeño para este Mundial 2026, un dato relacionado con la intimidad del plantel sorprendió a los hinchas. No tiene nada que ver con tácticas, entrenamientos ni estadísticas futbolísticas, sino con una de las costumbres más representativas de la cultura argentina: el mate.

En las últimas horas se conoció cuántos kilos de yerba trasladó el equipo de Lionel Scaloni a Estados Unidos para afrontar la Copa del Mundo, y la cifra dejó asombrados incluso a los fanáticos más fieles.

El mate es una de las costumbres más arraigadas dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni y acompaña todas las instancias de la competencia. Foto: Redes sociales.

Más de media tonelada: cuánta yerba llevó la Selección Argentina al Mundial 2026

La revelación llegó de la mano de Marito, histórico utilero de la Selección Argentina y una de las personas más cercanas al día a día del plantel.

Según contó, la delegación viajó al Mundial con más de 500 kilos de yerba mate para garantizar el abastecimiento durante toda la estadía en Norteamérica.

El número resulta impactante por sí solo. Se trata de más de media tonelada de uno de los productos más consumidos por los futbolistas argentinos, una cantidad que refleja la importancia que tiene esta infusión dentro de la rutina cotidiana del equipo.

La Selección Argentina trasladó más de 500 kilos de yerba para su participación en el Mundial 2026, según reveló el utilero del plantel. Foto: Redes sociales.

Lejos de ser un simple hábito, el mate ocupa un lugar central en la convivencia del grupo. Está presente en las concentraciones, en los viajes, durante los tiempos de descanso y en los momentos previos a los entrenamientos y partidos.

La yerba que eligen Messi, De Paul y la mayoría de los jugadores

Otro detalle que llamó la atención fue conocer cuál es la marca preferida dentro del plantel campeón del mundo.

De acuerdo con lo explicado por Marito, cerca del 98% de los futbolistas consume la misma variedad de yerba: una versión sin palo de la firma Baldo, que con el paso de los años se convirtió en la favorita de gran parte de los referentes del equipo.

El consumo de yerba dentro de la Scaloneta refleja la continuidad de un ritual compartido por figuras como Messi, De Paul y Dibu Martínez. Foto: Del Encuentro Mates.

Entre quienes forman parte de este ritual aparecen figuras de peso como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, entre otros integrantes de la generación que conquistó el título mundial en Qatar 2022.

A lo largo de los últimos años, las imágenes de los futbolistas compartiendo mates se volvieron habituales tanto en concentraciones como en viajes y entrenamientos. La escena se transformó en una de las postales más representativas de la Scaloneta.

Por eso, cuando la delegación argentina emprendió viaje rumbo al Mundial 2026, entre camisetas, botines, pelotas y equipamiento deportivo también se cargaron cientos de kilos de yerba.

La infusión argentina forma parte del día a día del plantel campeón del mundo durante concentraciones, viajes y entrenamientos en Estados Unidos. Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

Argentina vs Austria en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

¿A qué hora juegan Argentina vs. Austria, por Mundial 2026?

El partido se juega este lunes 22 de junio, a partir de las 14:00hs. El encuentro tendrá lugar en el estadio Dallas, ubicado en Arlington.

¿Por dónde ver en vivo Argentina vs. Austria, por Mundial 2026?

El encuentro entre Argentina y Austria se podrá ver en directo por DGO, Disney+, Telefe, TV Pública AR, TyC Sports, disponible en televisión en directo. Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Austria, por Mundial 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Mohamed Omar, Amin, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.