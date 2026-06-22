Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

La Scaloneta y una tradición inquebrantable: se conoció cuántos kilos de yerba llevó la Selección Argentina al Mundial 2026

La cifra fue revelada por el histórico utilero de la Selección y refleja la importancia que tiene el mate dentro de la rutina diaria del plantel. La yerba forma parte del equipamiento habitual de la delegación argentina en cada competencia internacional y acompaña al grupo durante concentraciones, viajes y entrenamientos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El dato se conoció a través del histórico utilero de la Albiceleste, quien detalló la logística detrás de uno de los hábitos del equipo.
El dato se conoció a través del histórico utilero de la Albiceleste, quien detalló la logística detrás de uno de los hábitos del equipo. Foto: Instagram / lionelmessi.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mientras la Selección Argentina concentra toda su atención en el desempeño para este Mundial 2026, un dato relacionado con la intimidad del plantel sorprendió a los hinchas. No tiene nada que ver con tácticas, entrenamientos ni estadísticas futbolísticas, sino con una de las costumbres más representativas de la cultura argentina: el mate.

En las últimas horas se conoció cuántos kilos de yerba trasladó el equipo de Lionel Scaloni a Estados Unidos para afrontar la Copa del Mundo, y la cifra dejó asombrados incluso a los fanáticos más fieles.

El mate es una de las costumbres más arraigadas dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni y acompaña todas las instancias de la competencia. Foto: Redes sociales.

Más de media tonelada: cuánta yerba llevó la Selección Argentina al Mundial 2026

La revelación llegó de la mano de Marito, histórico utilero de la Selección Argentina y una de las personas más cercanas al día a día del plantel.

Según contó, la delegación viajó al Mundial con más de 500 kilos de yerba mate para garantizar el abastecimiento durante toda la estadía en Norteamérica.

Contenido Recomendado

“Elijo creer”:los memes que coparon la previa de Argentina vs. Austria en redes sociales

“Elijo creer”: los memes que coparon la previa de Argentina vs. Austria en redes sociales

El curioso antecedente de Argentina y Austria en un Mundial:el día que se vistió de Brasil y jugó con camiseta amarilla

El curioso antecedente de Argentina y Austria en un Mundial: el día que se vistió de Brasil y jugó con camiseta amarilla

El número resulta impactante por sí solo. Se trata de más de media tonelada de uno de los productos más consumidos por los futbolistas argentinos, una cantidad que refleja la importancia que tiene esta infusión dentro de la rutina cotidiana del equipo.

La Selección Argentina trasladó más de 500 kilos de yerba para su participación en el Mundial 2026, según reveló el utilero del plantel. Foto: Redes sociales.

Lejos de ser un simple hábito, el mate ocupa un lugar central en la convivencia del grupo. Está presente en las concentraciones, en los viajes, durante los tiempos de descanso y en los momentos previos a los entrenamientos y partidos.

La yerba que eligen Messi, De Paul y la mayoría de los jugadores

Otro detalle que llamó la atención fue conocer cuál es la marca preferida dentro del plantel campeón del mundo.

De acuerdo con lo explicado por Marito, cerca del 98% de los futbolistas consume la misma variedad de yerba: una versión sin palo de la firma Baldo, que con el paso de los años se convirtió en la favorita de gran parte de los referentes del equipo.

El consumo de yerba dentro de la Scaloneta refleja la continuidad de un ritual compartido por figuras como Messi, De Paul y Dibu Martínez. Foto: Del Encuentro Mates.

Entre quienes forman parte de este ritual aparecen figuras de peso como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, entre otros integrantes de la generación que conquistó el título mundial en Qatar 2022.

A lo largo de los últimos años, las imágenes de los futbolistas compartiendo mates se volvieron habituales tanto en concentraciones como en viajes y entrenamientos. La escena se transformó en una de las postales más representativas de la Scaloneta.

Por eso, cuando la delegación argentina emprendió viaje rumbo al Mundial 2026, entre camisetas, botines, pelotas y equipamiento deportivo también se cargaron cientos de kilos de yerba.

La infusión argentina forma parte del día a día del plantel campeón del mundo durante concentraciones, viajes y entrenamientos en Estados Unidos. Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

Argentina vs Austria en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

¿A qué hora juegan Argentina vs. Austria, por Mundial 2026?

El partido se juega este lunes 22 de junio, a partir de las 14:00hs. El encuentro tendrá lugar en el estadio Dallas, ubicado en Arlington.

¿Por dónde ver en vivo Argentina vs. Austria, por Mundial 2026?

El encuentro entre Argentina y Austria se podrá ver en directo por DGO, Disney+, Telefe, TV Pública AR, TyC Sports, disponible en televisión en directo. Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Austria, por Mundial 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Mohamed Omar, Amin, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Mundial 2026Selección ArgentinaMate
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Argentina vs. Austria en el Mundial 2026:la increíble historia del rival que desafió a un régimen y tiene un récord imbatible

    Argentina vs. Austria en el Mundial 2026: la increíble historia del rival que desafió a un régimen y tiene un récord imbatible

  2. Mundial 2026:la historia de Ana Candida Évora, la madre del arquero Vozinha que emociona a todos en las tribunas de Cabo Verde

    Mundial 2026: la historia de Ana Candida Évora, la madre del arquero Vozinha que emociona a todos en las tribunas de Cabo Verde

  3. El curioso antecedente de Argentina y Austria en un Mundial:el día que se vistió de Brasil y jugó con camiseta amarilla

    El curioso antecedente de Argentina y Austria en un Mundial: el día que se vistió de Brasil y jugó con camiseta amarilla

  4. ¿Curazao es parte de Países Bajos? El motivo por el que los reyes neerlandeses también apoyan a la isla en este Mundial 2026

    ¿Curazao es parte de Países Bajos? El motivo por el que los reyes neerlandeses también apoyan a la isla en este Mundial 2026

  5. Lionel Scaloni habló antes del partido ante Austria:de la crítica al cooling break al mensaje de cumpleaños para Messi

    Lionel Scaloni habló antes del partido ante Austria: de la crítica al cooling break al mensaje de cumpleaños para Messi
Lo último
También podría interesarte
Política

Elecciones 2027:el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

Elecciones 2027: el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

Antes de viajar a España, Javier Milei participará junto a Adrián Ravier en un evento de la Fundación Faro

Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia:“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”

Cuándo viaja Milei a España:el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Economía

Cómo ahorrar casi 50 mil pesos en supermercados los lunes de junio con Banco Nación y la app MODO

Cómo ahorrar casi 50 mil pesos en supermercados los lunes de junio con Banco Nación y la app MODO

Cambios en el monotributo:cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

Cuánto voy a cobrar de aguinaldo en junio 2026:la guía definitiva para calcularlo en solo 3 pasos

Internacionales

Feijóo dijo que es indecente que Sánchez siga como presidente en España

Feijóo dijo que es indecente que Sánchez siga como presidente en España

Pedro Sánchez en su peor momento:condenan a 24 años de prisión a su ex ministro de Transportes

Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer

Empresario y admirador de Trump:quién es Abelardo de la Espriella, el “outsider” que asumirá la presidencia de Colombia