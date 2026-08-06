La AFA respaldó a Gianni Infantino y agradeció las disculpas de la FIFA tras frenar el proyecto de privatizar el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el ojo de la tormenta. Foto: REUTERS

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este jueves 6 de agosto un comunicado en el que expresó su apoyo a la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA durante los últimos 10 años. Además, reconoció que el dirigente cometió errores con el proyecto comercial que proponía privatizar el Mundial y que fue retirado y valoró el pedido de disculpas a las federaciones.

La entidad destacó que su conducción tuvo como ejes el desarrollo global del fútbol y un modelo de gobernanza que definió como “claro, estable y transparente”.

El texto aparece en un contexto delicado para Infantino. FIFA venía de retirar un proyecto que generó fuertes críticas dentro del fútbol internacional por la falta de consultas previas y por las dudas que abrió sobre su impacto en la gobernanza del organismo.

La iniciativa, conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE) buscaba vender una participación de una nueva sociedad vinculada a derechos comerciales, pero terminó acelerando tensiones internas y cuestionamientos de federaciones y organismos como la UEFA.

Claudio Chiqui Tapia y Gianni Infantino.

En su comunicado, la AFA valoró que la administración de FIFA haya decidido retirar ese proyecto y remarcó la importancia de que se hayan reconocido errores en el proceso. También destacó el pedido de disculpas enviado a las 211 federaciones miembro, al considerar que respetar las normas de gobernanza es clave para sostener una buena relación entre FIFA, las asociaciones nacionales y las confederaciones.

A pesar de esa autocrítica, la AFA eligió cerrar filas detrás de Infantino. En la nota, sostuvo que el dirigente encabezó una “transformación profunda” de la FIFA, abrió el diálogo con las asociaciones miembro y promovió un funcionamiento basado en estructuras estatutarias y procedimientos democráticos.

El respaldo argentino también tiene lectura política: llega cuando se aproxima un nuevo Congreso de la FIFA y en medio de cuestionamientos al liderazgo de Infantino. Mientras algunas voces del fútbol internacional pusieron en duda su conducción tras el fallido proyecto comercial, otras federaciones salieron a apoyarlo públicamente.

El comunicado de la AFA respaldando a la FIFA

De nuestra mayor consideración,

En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a Usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente.

En tal sentido, con relación a los recientes acontecimientos que son de público conocimiento, debemos reconocer la decisión de la Administración de retirar un proyecto que generó, dentro de la familia del fútbol y desde su inicio, muchas más incertidumbres que certezas.

Es por ello que es dable destacar la asunción de los errores cometidos en dicho proceso y el pedido de disculpas expresado en el sentido mensaje desplegado a las 211 federaciones miembro de FIFA. Priorizar las normas de gobernanza es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA, sus asociaciones miembro y las confederaciones.

De igual manera, y como ya lo hemos expresado, Usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas.

Desde nuestra visión, esa transformación se cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos, principios esenciales para que la familia del fútbol se encuentre unida, firme y trabajando para seguir generando mejoras en lo deportivo y en lo institucional, que repercuten en una mejor calidad de vida para millones de seres humanos que practican nuestro querido deporte.

En consecuencia, en virtud de la proximidad del próximo Congreso de la FIFA, la Asociación que orgullosamente presido cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un futbol mejor y, aun, más inclusivo.