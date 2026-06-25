Boca anunció a su primer refuerzo y Arruabarrena sueña con dos mundialistas para sumar jerarquía

Rodolfo Arruabarrena en Boca. Foto: @BocaJrs

A pocos días del inicio de la pretemporada a cargo de Rodolfo Arruabarrena, Boca anunció oficialmente la llegada de Leandro Lozano como el primer refuerzo para la segunda parte del 2026.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Leandro Lozano firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2030 y se incorporó oficialmente al plantel profesional”, escribieron desde el club en un comunicado.

El lateral derecho surgido de Boston River pasó por Nacional de Uruguay y sus buenos rendimientos hicieron que Argentinos Juniors posara sus ojos en él en enero del 2025. Su buen nivel continuó en el Bicho, donde fue uno de los futbolistas destacados del equipo de Nico Diez, donde jugó 17 partidos con tres asistencias.

De esta manera, Boca suma alternativas en la parte derecha de su defensa, lugar en el que el Vasco decidió no contar con los servicios de Marcelo Weigandt y Juan Barinaga, dos de los más apuntados por los hinchas.

Leandro Lozano en Boca. Foto: @BocaJrs

Los dos jugadores que están en el Mundial que están en el radar del Vasco

Boca estaría interesado en sumar al delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, que se encuentra disputando con la Celeste el Mundial 2026.

El punta de 31 años se desempeña como centrodelantero o segunda punta, una característica que seduce al cuerpo técnico de Boca por su versatilidad en el frente de ataque.

Rodrigo Aguirre en Tigres de México. Foto: NA

En lo que va del año, el futbolista de Tigres de México sumó 5 goles en 23 partidos, números que, si bien no son elevados, reflejan su participación constante y su capacidad para adaptarse a distintos esquemas ofensivos.

El otro nombre relevante en el que la dirigencia xeneize trabaja para sumar es un campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Gerónimo Rulli

Se trata de Gerónimo Rulli, el segundo arquero de la Scaloeta en la Copa del Mundo 2026 y actualmente defendiendo los tres palos del Olympique de Marsella de Francia.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme se contactó con el entorno del ex arquero de Estudiantes para conocer su situación contractual y evaluar si existe margen para avanzar por su pase en este mercado de pases, aunque por ahora no hubo una negociación formal.

Sergio Rochet, arquero. Foto: Reuters

Mientras tanto y ante la posibilidad de una negativa del arquero, Boca mantiene en carpeta otros dos nombres para el puesto y son dos futbolistas que también están participando de la Copa del Mundo: el colombiano Álvaro Montero y el uruguayo Sergio Rochet.