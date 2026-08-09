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En fotos: Lionel Messi despidió a su papá Jorge junto a su familia y amigos en una íntima ceremonia en Rosario

La despedida se desarrolló bajo un fuerte hermetismo y con un importante operativo de seguridad para preservar la privacidad de los allegados.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Footballer Lionel Messi arrives at El Prado Cemetery, following the death of Messi's father, Jorge Messi, in Perez, Rosario department, Argentina, August 9, 2026. REUTERS/Agustin Marcarian
Footballer Lionel Messi arrives at El Prado Cemetery, following the death of Messi's father, Jorge Messi, in Perez, Rosario department, Argentina, August 9, 2026. REUTERS/Agustin Marcarian Foto: REUTERS
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Lionel Messi llegó a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió a los 68 años. El capitán de la Selección argentina participó este domingo de una ceremonia íntima en el cementerio privado El Prado, en las afueras de la ciudad, acompañado por familiares y amigos cercanos.

La despedida se desarrolló bajo un fuerte hermetismo y con un importante operativo de seguridad para preservar la privacidad de los allegados. La familia había pedido especialmente respeto y tranquilidad durante este momento de profundo dolor.

Messi había llegado a Rosario el sábado por la noche junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, para estar presente en el último adiós a su padre. El encuentro quedó reservado para el círculo más cercano de Jorge, en una ceremonia marcada por la emoción y el recuerdo.

Footballer Lionel Messi arrives at El Prado Cemetery, following the death of Messi's father, Jorge Messi, in Perez, Rosario department, Argentina, August 9, 2026. REUTERS/Agustin Marcarian Foto: REUTERS
Antonela Roccuzzo en el cementerio tras despedir los restos de su suegro, Jorge Messi. Foto: REUTERS
Matías Messi, hermano de Lionel Messi, en el cementerio tras despedir los restos de su padre, Jorge Messi. Foto: REUTERS
Rodrigo Messi, hermano de Lionel Messi, en el cementerio tras despedir los restos de su padre, Jorge Messi. Foto: REUTERS
Matías Messi, hermano de Lionel Messi, en el cementerio tras despedir los restos de su padre, Jorge Messi. Foto: REUTERS

La última entrevista de Jorge Messi: “Es un logro esto”

Una de las últimas apariciones públicas de Jorge Messi fue el 28 de marzo de este año, cuando asistió a un partido de Leones FC, el club rosarino presidido por Matías Messi, hermano de Lionel.

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En aquella jornada, el padre del capitán argentino presenció el encuentro ante Central Córdoba, correspondiente al primer torneo de Leones FC en la Primera C, luego de que la institución recibiera la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino para competir en esa categoría.

Tras el partido, Jorge habló brevemente con el diario La Capital y destacó la importancia del momento para el proyecto deportivo familiar. “Imaginate, Central Córdoba en el Gabino Sosa, es el equipo de la zona sur de Rosario, significa todo. Leones intenta posicionarse y esperemos que le vaya bien. Es un logro esto”, expresó.

Durante el encuentro, Jorge Messi estuvo acompañado por Ignacio Boero, entonces presidente de Newell’s. El debut de Leones de Rosario Fútbol Club en la Primera C se había producido el 2 de marzo y representó un nuevo paso dentro de la iniciativa impulsada por la familia Messi en el fútbol rosarino.

La última entrevista de Jorge Messi. Video: La Capital

Quién fue Jorge Messi, el padre y representante que marcó la carrera de Lionel

Nacido en Rosario en enero de 1958, Jorge Messi trabajó durante años como supervisor en una fábrica siderúrgica. Sin embargo, su vida cambió de manera definitiva cuando decidió volcar gran parte de sus esfuerzos al crecimiento deportivo de su hijo, Lionel Messi.

Jorge acompañó los primeros pasos de Lionel en el Club Abanderado Grandoli y luego en Newell’s Old Boys. También fue una figura clave en una de las decisiones más importantes de la historia del fútbol moderno: el viaje familiar a España para que Messi pudiera probarse en el FC Barcelona.

Ante las dificultades para afrontar en Argentina el tratamiento hormonal que necesitaba su hijo durante su infancia, Jorge apostó por buscar una oportunidad en Europa.

Murió Jorge Messi
Murió Jorge Messi Foto: Archivo

De qué murió Jorge Messi

La familia Messi había confirmado en junio que Jorge atravesaba un problema de salud y que se encontraba bajo seguimiento médico, aunque sin revelar detalles médicos. En aquel comunicado, el entorno del capitán argentino aclaró que solo la familia más cercana contaba con información precisa sobre su estado.

Tras conocerse la triste noticia, el Sanatorio Centro de Rosario lanzó un parte oficial en el cual indicó que el centro médico “cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha a las 02.00 hs”.

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, añade el texto.

Y cierra: “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.

Jorge Messi Lionel Messi
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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