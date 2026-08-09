Boca presentó a Enner Valencia: ¿juega contra Recoleta por la Copa Sudamericana?

Enner Valencia, nuevo refuerzo de Boca. Foto: X @BocaJrsOficial

Boca Juniors hizo oficial este domingo la incorporación de Enner Valencia, quien firmó contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2027 y se convirtió en nuevo delantero del equipo.

La institución confirmó la llegada del atacante ecuatoriano mediante un comunicado oficial en el que repasó sus antecedentes y trayectoria. Ahora, la duda recae en cuándo podría hacer su debut oficial, con el duelo ante Recoleta por la Copa Sudamericana como principal objetivo en el horizonte.

La llegada de Valencia representa una nueva incorporación de peso para el plantel “xeneize”, que suma a un delantero experimentado y con recorrido en distintas ligas del fútbol internacional, con un vínculo firmado con Boca que se extenderá por los próximos 18 meses, hasta finales de 2027.

“¡Bienvenido a Boca, Enner!”, cerró la institución en su comunicado oficial, con el que presentó formalmente al atacante como nuevo jugador del conjunto de La Ribera.

Cuándo debuta Enner Valencia en Boca

Lo cierto es que, después de estar en el palco durante la igualdad de anoche ante Vélez en el Tomás Adolfo Ducó, Valencia se entrenó este domingo en Boca Predio con el resto de sus compañeros, que hicieron fútbol reducido y se preparan para el duelo del martes.

Cabe recordar que su último partido oficial fue el 30 de junio, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en la derrota 2-0 ante México. Es por ello que la idea del cuerpo técnico es llevarlo de a poco, no apurarlo, ya que hace un mes está inactivo y quieren evitar lesiones.

En esa línea, el equipo de trabajo de Rodolfo Arruabarrena tiene planificados trabajos específicos para ponerlo a punto desde lo físico y futbolístico. Es por ello que parece poco probable que su debut sea este martes ante Recoleta, aunque no se descarta que sea parte de la convocatoria.

Los números de Enner Valencia

Valencia tiene 36 años y llega a Boca después de disputar como titular la última Copa del Mundo con la Selección de Ecuador, con una temporada regular en el Pachuca de México, donde disputó 22 partidos y marcó ocho goles.

El delantero cuenta con una extensa carrera internacional, ya que antes de su llegada al fútbol argentino, vistió las camisetas de Emelec, West Ham United y Everton (Inglaterra), Fenerbahçe (Turquía), Internacional (Brasil), Tigres y Pachuca (México).

A lo largo de su recorrido profesional, Valencia conquistó nueve títulos a nivel clubes, convirtió más de 190 goles y aportó 70 asistencias. Debido a esto, su experiencia internacional y su capacidad goleadora fueron algunos de los principales antecedentes considerados por Boca para concretar su incorporación.

Enner Valencia. Foto: x

En el plano internacional, el ecuatoriano también construyó una trayectoria destacada con su selección, en donde disputó tres ediciones de la Copa del Mundo y participó en cinco Copas América.

Además, el delantero de 36 años es el máximo goleador histórico de Ecuador, con 49 tantos en 109 encuentros disputados entre Mundiales, Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y amistosos.