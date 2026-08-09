Premier Padel Londres P1: Tapia y Coello reafirmaron su reinado ante Chingotto y Galán en una final de máximo nivel

Agustín Tapia y Arturo Coello, campeones del Premier Padel Londres P1. Foto: Instagram premierpadel

El Premier Padel P1 de Londres bajó el telón con una jornada de alto impacto que dejó dos finales memorables. En la rama masculina, los números 1 del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello, volvieron a imponerse en un duelo de máxima exigencia frente a Federico Chingotto y Alejandro Galán. En la categoría femenina, Claudia Fernández y Martina Calvo protagonizaron una de las grandes sorpresas de la temporada al derrotar a las líderes del ranking, Gemma Triay y Delfina Brea, para conquistar un histórico título.

Premier Padel Londres P1: cómo fue la victoria de Tapia y Coello ante Chingotto y Galán

La definición masculina comenzó con una versión arrolladora de Tapia y Coello. La dupla hispanoargentina tomó el control desde los primeros intercambios y mostró una intensidad propia de los grandes campeones. Con potencia, precisión y una excelente lectura táctica, lograron marcar diferencias rápidamente para adjudicarse el primer set por 6-3.

Agustín Tapia volvió a gritar campeón en la final del Premier Padel Londres P1. Foto: Instagram premierpadel

El dominio de los líderes del ranking parecía encaminar la final hacia una resolución rápida, especialmente por la autoridad que mostraron tanto en defensa como en ataque. Pero la historia estuvo lejos de terminar allí. Chingotto y Galán, caracterizados por su espíritu competitivo, encontraron respuestas cuando el panorama parecía adverso.

Con mayor agresividad y una gran fortaleza mental, comenzaron a equilibrar el encuentro. La reacción dio sus frutos en una segunda manga muy pareja. La pareja número dos logró aprovechar sus oportunidades en los momentos decisivos para quedarse con el parcial por 7-5, llevando la definición al tercer set y elevando la expectativa del público presente en Londres.

Agustín Tapia y Arturo Coello, campeones del Premier Padel Londres P1

El capítulo definitivo estuvo marcado por la paridad. Ninguna de las dos parejas logró tomar una ventaja clara durante gran parte del set, en un intercambio constante de golpes espectaculares y puntos de altísimo nivel.

Agustín Tapia y Arturo Coello, campeones del Premier Padel Londres P1. Foto: Instagram premierpadel

Sin embargo, cuando el partido parecía dirigirse a un desenlace impredecible, apareció la jerarquía de los número uno. En el duodécimo game encontraron el quiebre que terminó inclinando la balanza y sellaron el triunfo por 6-3, 5-7 y 7-5 tras una hora y 51 minutos de juego.

Con esta victoria, Tapia y Coello sumaron un nuevo título a una temporada de enorme regularidad y volvieron a demostrar por qué son la referencia del circuito mundial.

Claudia Fernández y Martina Calvo, campeonas del Premier Padel Londres P1

La gran noticia de la jornada llegó en la final femenina. Claudia Fernández y Martina Calvo superaron por 7-5 y 6-3 a Gemma Triay y Delfina Brea en una hora y 46 minutos, logrando una conquista que ya ocupa un lugar destacado en la historia del pádel.

Claudia Fernández y Martina Calvo se convirtieron en la pareja más joven en conquistar un campeonato. Foto: Instagram premierpadel

La actuación de Calvo fue determinante. Con un nivel agresivo y una personalidad sorprendente para su edad, la joven española lideró varios de los momentos clave del partido. Junto a Fernández, exhibió una madurez competitiva notable para gestionar la presión ante las máximas favoritas del torneo.

Tras un primer set muy disputado, la dupla española mantuvo su confianza y cerró el encuentro con autoridad en el segundo parcial. El título representa un hito para el circuito, ya que Fernández y Calvo se convirtieron en la pareja más joven en conquistar un campeonato de Premier Padel, con 20 y 18 años, respectivamente.

Claudia Fernández y Martina Calvo, campeonas del Premier Padel Londres P1. Foto: Instagram premierpadel

Así, Londres fue escenario de una jornada inolvidable: Tapia y Coello reafirmaron su dominio en la rama masculina, mientras que Fernández y Calvo irrumpieron con fuerza en la élite mundial para firmar una de las historias más impactantes de la temporada.