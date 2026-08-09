comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Premier Padel Londres P1: Tapia y Coello reafirmaron su reinado ante Chingotto y Galán en una final de máximo nivel

La pareja número 1 del mundo ajustó su nivel en un game crucial del partido para quedarse con un nuevo título. En la rama femenina, Claudia Fernández y Martina Calvo dieron la sorpresa tras vencer a Gemma Triay y Delfina Brea en una histórica consagración del pádel.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Agustín Tapia y Arturo Coello, campeones del Premier Padel Londres P1.
Agustín Tapia y Arturo Coello, campeones del Premier Padel Londres P1. Foto: Instagram premierpadel
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Premier Padel P1 de Londres bajó el telón con una jornada de alto impacto que dejó dos finales memorables. En la rama masculina, los números 1 del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello, volvieron a imponerse en un duelo de máxima exigencia frente a Federico Chingotto y Alejandro Galán. En la categoría femenina, Claudia Fernández y Martina Calvo protagonizaron una de las grandes sorpresas de la temporada al derrotar a las líderes del ranking, Gemma Triay y Delfina Brea, para conquistar un histórico título.

Premier Padel Londres P1: cómo fue la victoria de Tapia y Coello ante Chingotto y Galán

La definición masculina comenzó con una versión arrolladora de Tapia y Coello. La dupla hispanoargentina tomó el control desde los primeros intercambios y mostró una intensidad propia de los grandes campeones. Con potencia, precisión y una excelente lectura táctica, lograron marcar diferencias rápidamente para adjudicarse el primer set por 6-3.

Agustín Tapia volvió a gritar campeón en la final del Premier Padel Londres P1. Foto: Instagram premierpadel

El dominio de los líderes del ranking parecía encaminar la final hacia una resolución rápida, especialmente por la autoridad que mostraron tanto en defensa como en ataque. Pero la historia estuvo lejos de terminar allí. Chingotto y Galán, caracterizados por su espíritu competitivo, encontraron respuestas cuando el panorama parecía adverso.

Con mayor agresividad y una gran fortaleza mental, comenzaron a equilibrar el encuentro. La reacción dio sus frutos en una segunda manga muy pareja. La pareja número dos logró aprovechar sus oportunidades en los momentos decisivos para quedarse con el parcial por 7-5, llevando la definición al tercer set y elevando la expectativa del público presente en Londres.

Contenido Recomendado

Italy Major:Tapia y Coello renacieron en el Foro Itálico para cortar con la hegemonia de Chingotto y Galán en Premier Padel

Italy Major: Tapia y Coello renacieron en el Foro Itálico para cortar con la hegemonia de Chingotto y Galán en Premier Padel

Premier Padel Buenos Aires P1:Chingotto y Galán apabullaron a Coello y Tapia para proclamarse campeones en la Argentina

Premier Padel Buenos Aires P1: Chingotto y Galán apabullaron a Coello y Tapia para proclamarse campeones en la Argentina

Agustín Tapia y Arturo Coello, campeones del Premier Padel Londres P1

El capítulo definitivo estuvo marcado por la paridad. Ninguna de las dos parejas logró tomar una ventaja clara durante gran parte del set, en un intercambio constante de golpes espectaculares y puntos de altísimo nivel.

Agustín Tapia y Arturo Coello, campeones del Premier Padel Londres P1. Foto: Instagram premierpadel

Sin embargo, cuando el partido parecía dirigirse a un desenlace impredecible, apareció la jerarquía de los número uno. En el duodécimo game encontraron el quiebre que terminó inclinando la balanza y sellaron el triunfo por 6-3, 5-7 y 7-5 tras una hora y 51 minutos de juego.

Con esta victoria, Tapia y Coello sumaron un nuevo título a una temporada de enorme regularidad y volvieron a demostrar por qué son la referencia del circuito mundial.

Claudia Fernández y Martina Calvo, campeonas del Premier Padel Londres P1

La gran noticia de la jornada llegó en la final femenina. Claudia Fernández y Martina Calvo superaron por 7-5 y 6-3 a Gemma Triay y Delfina Brea en una hora y 46 minutos, logrando una conquista que ya ocupa un lugar destacado en la historia del pádel.

Claudia Fernández y Martina Calvo se convirtieron en la pareja más joven en conquistar un campeonato. Foto: Instagram premierpadel

La actuación de Calvo fue determinante. Con un nivel agresivo y una personalidad sorprendente para su edad, la joven española lideró varios de los momentos clave del partido. Junto a Fernández, exhibió una madurez competitiva notable para gestionar la presión ante las máximas favoritas del torneo.

Tras un primer set muy disputado, la dupla española mantuvo su confianza y cerró el encuentro con autoridad en el segundo parcial. El título representa un hito para el circuito, ya que Fernández y Calvo se convirtieron en la pareja más joven en conquistar un campeonato de Premier Padel, con 20 y 18 años, respectivamente.

Claudia Fernández y Martina Calvo, campeonas del Premier Padel Londres P1. Foto: Instagram premierpadel

Así, Londres fue escenario de una jornada inolvidable: Tapia y Coello reafirmaron su dominio en la rama masculina, mientras que Fernández y Calvo irrumpieron con fuerza en la élite mundial para firmar una de las historias más impactantes de la temporada.

Premier PadelAgustín TapiaFederico ChingottoArturo CoelloAlejandro Galán
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge en Rosario:el gesto de los hinchas que emocionó a todos

    La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge en Rosario: el gesto de los hinchas que emocionó a todos

  2. De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi:el comunicado de la clínica en Rosario

    De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi: el comunicado de la clínica en Rosario

  3. Finalizó la despedida a Jorge Messi:familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

    Finalizó la despedida a Jorge Messi: familiares dejaron el cementerio entre lágrimas y abrazos

  4. Jorge Messi y Celia Cuccittini:cuántos hijos tuvieron y quiénes son los hermanos de Lionel Messi

    Jorge Messi y Celia Cuccittini: cuántos hijos tuvieron y quiénes son los hermanos de Lionel Messi

  5. El rincón de Argentina que te transporta a Europa:calles de cuento, tradiciones alemanas y paisajes serranos

    El rincón de Argentina que te transporta a Europa: calles de cuento, tradiciones alemanas y paisajes serranos
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse