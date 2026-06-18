Boca arrancó la pretemporada bajo el mando de Arruabarrena: la lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta

Rodolfo Arruabarrena en Boca Predio. Foto: X

Boca inició la nueva pretemporada en el Predio de Ezeiza bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, quien continúa tomando decisiones fuertes para definir el plantel de cara a la segunda parte del 2026.

El Vasco decidió que Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson no formen parte del grupo y entrenen solo un turno en busca de ser negociados.

Boca vs Tigre. Foto: X @BocaJrsOficial

Estos nombres se suman a las ya mencionadas salidas de Ander Herrera y Edinson Cavani, quienes rescindieron sus contratos y deberán buscar nuevas horizontes.

Esta lista podría ampliarse tras las primeras consideraciones del ex entrenador de Tigre sobre futbolistas que están bajo la lupa del hincha.

Boca Predio.

En su primer día de trabajo, los futbolistas xeneizes realizaron chequeos médicos y trabajos en el gimnasio. Ahora, habrá doble turno hasta el sábado, mientras que el domingo se entrenará por la mañana, con concentración incluida.

Juveniles y posibles refuerzos

En lo que respecta al rearmado interno del grupo, Arruabarrena promoverá de manera definitiva a los juveniles Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores para que entrenen de forma permanente con Primera.

Sebastián Villa; Boca vs Independiente Rivadavia. Foto: NA/Mariano Sánchez

Por su parte, el Consejo de Fútbol activó opciones de reemplazo y posó su interés en un futbolista con pasado en la institución: Sebastián Villa. La dirigencia ofreció 6 millones de dólares por el pase del delantero y no se moverá de dicho número. La presión del colombiano podría ser decisiva para convencer a Independiente Rivadavia, que pretende algo más de dinero.

En paralelo, Boca formalizó una oferta económica de 3 millones de dólares para incorporar al defensor central de San Lorenzo, Jhohan Romaña.

Jhohan Romaña será titular frente a Atlético Mineiro. Foto: X @SanLorenzo.

Dentro de un plan de búsqueda general que también incluye prioridades para sumar un arquero, un lateral por derecha, un volante creativo y otra referencia de área, aparecen en el radar dos nombres de Argentinos Juniors.

Se trate del lateral derecho uruguayo Leandro Lozano y el mediocampista Alan Lescano, un viejo anhelo de Riquelme.

Alan Lescano. Foto: Redes sociales

Boca sigue activo en el mercado de pases y busca revertir la imagen del primer semestre, con la Copa Sudamericana, Copa Argentina y el Torneo Clausura como principales objetivos.