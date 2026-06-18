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Boca arrancó la pretemporada bajo el mando de Arruabarrena: la lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta

El Vasco inició su segunda era en el Xeneize y ya tomó decisiones fuertes de cara al segundo semestre. La lista de nombres que podría ampliarse.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Rodolfo Arruabarrena en Boca Predio.
Rodolfo Arruabarrena en Boca Predio. Foto: X
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Boca inició la nueva pretemporada en el Predio de Ezeiza bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, quien continúa tomando decisiones fuertes para definir el plantel de cara a la segunda parte del 2026.

El Vasco decidió que Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson no formen parte del grupo y entrenen solo un turno en busca de ser negociados.

Boca vs Tigre. Foto: X @BocaJrsOficial

Estos nombres se suman a las ya mencionadas salidas de Ander Herrera y Edinson Cavani, quienes rescindieron sus contratos y deberán buscar nuevas horizontes.

Esta lista podría ampliarse tras las primeras consideraciones del ex entrenador de Tigre sobre futbolistas que están bajo la lupa del hincha.

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Boca Predio.
Boca Predio.

En su primer día de trabajo, los futbolistas xeneizes realizaron chequeos médicos y trabajos en el gimnasio. Ahora, habrá doble turno hasta el sábado, mientras que el domingo se entrenará por la mañana, con concentración incluida.

Juveniles y posibles refuerzos

En lo que respecta al rearmado interno del grupo, Arruabarrena promoverá de manera definitiva a los juveniles Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores para que entrenen de forma permanente con Primera.

Sebastián Villa; Boca vs Independiente Rivadavia. Foto: NA/Mariano Sánchez
Sebastián Villa; Boca vs Independiente Rivadavia. Foto: NA/Mariano Sánchez

Por su parte, el Consejo de Fútbol activó opciones de reemplazo y posó su interés en un futbolista con pasado en la institución: Sebastián Villa. La dirigencia ofreció 6 millones de dólares por el pase del delantero y no se moverá de dicho número. La presión del colombiano podría ser decisiva para convencer a Independiente Rivadavia, que pretende algo más de dinero.

En paralelo, Boca formalizó una oferta económica de 3 millones de dólares para incorporar al defensor central de San Lorenzo, Jhohan Romaña.

Jhohan Romaña será titular frente a Atlético Mineiro. Foto: X @SanLorenzo.
Jhohan Romaña será titular frente a Atlético Mineiro. Foto: X @SanLorenzo.

Dentro de un plan de búsqueda general que también incluye prioridades para sumar un arquero, un lateral por derecha, un volante creativo y otra referencia de área, aparecen en el radar dos nombres de Argentinos Juniors.

Se trate del lateral derecho uruguayo Leandro Lozano y el mediocampista Alan Lescano, un viejo anhelo de Riquelme.

Alan Lescano.
Alan Lescano. Foto: Redes sociales

Boca sigue activo en el mercado de pases y busca revertir la imagen del primer semestre, con la Copa Sudamericana, Copa Argentina y el Torneo Clausura como principales objetivos.

Boca JuniorsRodolfo "Vasco" ArruabarrenaPretemporadaMercado de pases
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