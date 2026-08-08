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Jorge Messi y Celia Cuccittini: cuántos hijos tuvieron y quiénes son los hermanos de Lionel Messi

Jorge Messi y Celia Cuccittini formaron una familia numerosa en Rosario. Conocé cuántos hijos tuvieron, quiénes son los hermanos de Lionel Messi y qué lugar ocupa cada uno en la vida del capitán argentino.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Jorge Messi y Celia Cuccittini junto a sus hijos
Jorge Messi y Celia Cuccittini junto a sus hijos Foto: Redes sociales / Instagram
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La historia familiar de Lionel Messi despierta tanta curiosidad como su carrera deportiva. Detrás del capitán de la Selección Argentina hay un círculo íntimo que lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario hasta su consagración mundial. En ese núcleo aparecen dos figuras centrales: Jorge Messi y Celia Cuccittini, sus padres, quienes formaron una familia marcada por el esfuerzo, la unión y el perfil bajo.

Jorge Messi y Celia Cuccittini tuvieron cuatro hijos: Rodrigo Messi, Matías Messi, Lionel Andrés Messi y María Sol Messi. Lionel es el tercero de los hermanos y creció rodeado por una familia que tuvo un rol clave en su infancia, en su llegada al fútbol y en las decisiones más importantes de su vida deportiva.

El matrimonio se consolidó en Rosario, donde ambos construyeron una vida familiar sencilla antes de que el talento de Leo cambiara para siempre el destino del apellido Messi. Según distintas reconstrucciones biográficas, Jorge y Celia se casaron el 17 de junio de 1978 en la iglesia Corazón de María, en plena época del Mundial de Argentina 1978.

Quiénes son los hermanos de Lionel Messi

Aunque Lionel Messi es la figura más conocida de la familia, sus hermanos también forman parte de su historia personal y profesional. Rodrigo, Matías y María Sol Messi crecieron junto a él en Rosario y, con el paso de los años, cada uno fue ocupando un lugar distinto dentro del entorno del campeón del mundo.

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El mayor de los hermanos es Rodrigo Messi, nacido el 20 de febrero de 1980. Es el primero de los cuatro hijos de Jorge Messi y Celia Cuccittini y, durante años, estuvo vinculado al entorno profesional de Leo. Diversas publicaciones lo mencionan como una persona ligada a la gestión de negocios, imagen y proyectos relacionados con el futbolista.

Jorge Messi y Celia Cuccittini junto a sus hijos Foto: Redes sociales / Instagram

El segundo hijo es Matías Messi, nacido el 25 de junio de 1982. Al igual que Rodrigo, creció junto a Lionel en Rosario y forma parte del círculo familiar más cercano. Si bien tuvo mayor exposición pública en algunas etapas, su nombre suele aparecer ligado a emprendimientos familiares y al acompañamiento del entorno íntimo del astro argentino.

Después llegó Lionel Andrés Messi, nacido el 24 de junio de 1987. Fue el tercer hijo de Jorge y Celia, y desde muy chico mostró un talento especial para el fútbol. Su crecimiento deportivo estuvo acompañado por decisiones familiares determinantes, especialmente cuando surgió la posibilidad de viajar a Barcelona para continuar con su formación y afrontar el tratamiento médico que necesitaba.

Lionel Messi y sus hermanos
Jorge Messi y Celia Cuccittini junto a sus hijos Foto: Redes sociales / Instagram

La menor de la familia es María Sol Messi, nacida el 30 de noviembre de 1993. Es la única mujer entre los hermanos y, a diferencia de Lionel, mantiene un perfil más reservado. Aun así, suele formar parte de momentos familiares importantes y es reconocida por su vínculo cercano con el capitán argentino.

El rol de la familia Messi en la carrera de Lionel

La infancia de Lionel Messi estuvo atravesada por el apoyo de su familia. Jorge Messi trabajó durante años en el ámbito metalúrgico antes de convertirse en una figura clave en la representación y administración de la carrera de su hijo. Celia Cuccittini, por su parte, fue una presencia fundamental en la crianza y contención emocional de sus hijos.

Jorge Messi y Celia Cuccittini junto a sus hijos Foto: Redes sociales / Instagram

Cuando Lionel comenzó a destacarse en el fútbol infantil, la familia debió enfrentar desafíos económicos y personales. El tratamiento por el déficit de hormona de crecimiento y la oportunidad de continuar su carrera en España implicaron una decisión enorme para todos. Ese paso no solo modificó la vida de Leo, sino también la dinámica de toda la familia Messi.

Jorge Messi Celia CuccittiniLionel MessiMatias MessiHermanos
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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