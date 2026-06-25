Del festejo de Sebastián Beccacece a los goles de Angulo y Plata: los memes del histórico triunfo de Ecuador contra Alemania

Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección de Ecuador logró un triunfo histórico este jueves al imponerse 2 a 1 ante Alemania por la tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata (Leroy Sané marcó para los europeos) le dieron al conjunto dirigido por Sebastián Beccacece la clasificación a los 16avos de final como uno de los mejores terceros, instancia en donde podría enfrentar a Inglaterra o Croacia.

La euforia del entrenador argentino tras los goles de su equipo desataron una oleada de memes y reacciones que se volvieron virales en las redes sociales, especialmente porque el DT se dirigió a las tribunas para festejar con su familia, en un claro gesto de desahogo debido a los cuestionamientos sobre su continuidad al mando de “La Tri”.

Los mejores memes de Ecuador vs Alemania

Los mejores memes de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026. Foto: Captura X

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