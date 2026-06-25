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Del festejo de Sebastián Beccacece a los goles de Angulo y Plata: los memes del histórico triunfo de Ecuador contra Alemania

Los dirigidos por el entrenador argentino ganaron 2 a 1 por la tercera fecha del Grupo G y se clasificaron a los 16avos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros. Mirá las fotos y reacciones virales que inundaron las redes sociales.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador.
Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La Selección de Ecuador logró un triunfo histórico este jueves al imponerse 2 a 1 ante Alemania por la tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata (Leroy Sané marcó para los europeos) le dieron al conjunto dirigido por Sebastián Beccacece la clasificación a los 16avos de final como uno de los mejores terceros, instancia en donde podría enfrentar a Inglaterra o Croacia.

La euforia del entrenador argentino tras los goles de su equipo desataron una oleada de memes y reacciones que se volvieron virales en las redes sociales, especialmente porque el DT se dirigió a las tribunas para festejar con su familia, en un claro gesto de desahogo debido a los cuestionamientos sobre su continuidad al mando de “La Tri”.

Los mejores memes de Ecuador vs Alemania

Los mejores memes de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026. Foto: Captura X
Los mejores memes de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026. Foto: Captura X
Los mejores memes de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026. Foto: Captura X
Los mejores memes de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026. Foto: Captura X
Los mejores memes de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026. Foto: Captura X
Los mejores memes de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026. Foto: Captura X
Los mejores memes de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026. Foto: Captura X
Los mejores memes de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026. Foto: Captura X
Los mejores memes de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026. Foto: Captura X
Los mejores memes de Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026. Foto: Captura X
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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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