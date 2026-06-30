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Mike Tyson cumple 60 años: una gloria del boxeo que admiró a Diego Maradona y salió defender a Lionel Messi durante el Mundial

Iron Mike tiene una fuerte conexión con la Argentina y sus ídolos populares. Repasá el lado más argento de uno de los boxeadores más recordados de la historia.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Mike Tyson con Diego Maradona.
Mike Tyson con Diego Maradona. Foto: X
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Este 30 de junio, Mike Tyson cumple 60 años y, aunque su nombre está relacionado directamente con el mundo del boxeo, existe un vínculo especial que lo une con Argentina, a través de una relación construida a partir de la admiración, la amistad y el respeto por dos de los mayores ídolos del deporte nacional: Diego Maradona y Lionel Messi.

Considerado uno de los boxeadores más destacados de todos los tiempos, Iron Mike encontró en el Diez un espíritu afín. Ambos alcanzaron la fama mundial desde orígenes humildes, cargaron sobre sus hombros una presión enorme y convivieron con los excesos de la fama. Esa cercanía se extendió a una amistad sincera que quedó reflejada en distintos encuentros públicos y en las numerosas muestras de afecto que el estadounidense le dedicó al Diez.

Mike Tyson con Diego Maradona.
Mike Tyson con Diego Maradona. Foto: X

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2005, cuando el estadounidense participó del programa La Noche del 10. Allí recibió de manos del propio Diego Maradona una camiseta de la Selección Argentina firmada especialmente para él, un tesoro que conservó durante años y que se convirtió en símbolo de ese vínculo único entre dos leyendas deportivas.

Mike Tyson con una camiseta firmada por Diego Maradona.
Mike Tyson con una camiseta firmada por Diego Maradona. Foto: X

La muerte de Diego en 2020 golpeó profundamente al ex campeón mundial de los pesados. Tyson lo definió como uno de sus héroes y recordó que ambos fueron comparados durante décadas por la dimensión de sus carreras y la pasión que despertaban entre sus seguidores.

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Su defensa hacia Messi

Con el paso del tiempo, el vínculo con la Argentina se trasladó a Lionel Messi. Tyson expresó públicamente su admiración por el capitán argentino e incluso manifestó su deseo de que el rosarino firmara la misma camiseta que en su momento le regaló Maradona, uniendo así a los dos máximos referentes del fútbol argentino en una sola pieza histórica.

Canelo Álvarez y Lionel Messi. Fotos: Reuters.
Canelo Álvarez y Lionel Messi. Fotos: Reuters.

Durante el Mundial, en el que la Selección dirigida por Lionel Scaloni se terminaría coronando en Qatar ante Francia, Tyson se metió más profundamente en el corazón de los argentinos cuando salió públicamente en defensa de Lionel Messi, quien había sido cuestionado por el mexicano “Canelo” Álvarez por una supuesta falta de respeto a una camiseta de México en los festejos posteriores al partido entre ambas selecciones durante la fase de grupos.

La polémica escaló rápidamente, pero Tyson no dudó en tomar partido y lanzó una frase que se volvió viral: “Si Canelo se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring”. Finalmente, Canelo terminó reconociendo su error, pidió disculpas tanto al jugador como a los argentinos y todo quedó en la nada.

Su participación en el Bailando

Tyson también tuvo un capítulo muy particular fuera del deporte. En 2011, sorprendió al participar de Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli. Allí se presentó junto a su esposa, Lakiha Spicer, y mostró una faceta completamente distinta a la del temible campeón de los pesados.

Mike Tyson en el Bailando por un Sueño.
Mike Tyson en el Bailando por un Sueño. Foto: X

Su paso por el certamen generó una enorme repercusión mediática y fue uno de los grandes atractivos internacionales de aquella edición, confirmando una vez más el vínculo especial que el estadounidense mantenía con la Argentina.

Mike Tyson no solo es recordado como una leyenda del boxeo. Para los argentinos, también es aquel campeón que encontró en Maradona un amigo, en Messi un heredero y en la camiseta albiceleste un símbolo de admiración que atraviesa generaciones.

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