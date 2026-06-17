El inesperado posteo de Mike Tyson tras la victoria de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026

Mike Tyson se sumó a la fiebre por Messi.

El exboxeador Mike Tyson publicó en sus redes sociales una foto con una camiseta de la Selección Argentina firmada por Diego Armando Maradona. El posteo fue realizado pocas horas después del hat-trick de Lionel Messi en el triunfo 3-0 ante Argelia por el debut del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026.

La imagen tuvo un fuerte valor simbólico al reunir en una misma publicación a Maradona, Messi y la camiseta albiceleste, tres emblemas del fútbol argentino que volvieron a recorrer el mundo tras otra noche histórica de la Selección.

Mike Tyson se sumó a la fiebre por Messi. Foto: Instagram.

Tyson, una de las máximas figuras de la historia del boxeo, mostró la casaca autografiada por Diego, con quien mantuvo una relación de respeto y admiración durante años. El gesto fue interpretado por los fanáticos como un guiño al seleccionado argentino en medio de la repercusión internacional generada por la actuación de Messi.

La conexión entre Tyson y Maradona no es nueva. Ambos compartieron encuentros públicos que quedaron en la memoria popular y siempre expresaron una admiración mutua. En esta ocasión, el excampeón mundial de los pesados se sumó a la ola de elogios para el capitán argentino con una imagen cargada de historia y significado, que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Messi hizo un hat-trick y la prensa explotó de elogios: así reaccionaron los principales medios del mundo al triunfo de la Selección

El diario español Mundo Deportivo se rindió a los pies del astro rosarino al titular: “Messi ilumina a Argentina y hace historia”. En la misma nota, destacó que “su fenómeno, a punto de cumplir los 39 años, marcó la diferencia”.

Por otra parte, Sport, que es otro de los medios españoles más famosos, tituló de la siguiente manera: “Las lágrimas de Messi en una noche perfecta con ocho récords mundiales”.

Medios del mundo reaccionan al triplete de Messi Foto: Capturas

El País de España también celebró a la pulga al titular en su portada: “Leo Messi, el mito continúa con un triplete monumental a Argelia”, debajo de un video, destacó: “El astro argentino, a una semana de cumplir 39 años, deja otra actuación gigante frente a una meritoria selección africana”